Bonne saison pour les récoltes de miel ; moins de pommes attendues

Pour un producteur de l’Outaouais, Daniel Semples, la saison du miel est bonne en 2021. Un an plus tôt, ses récoltes avaient été sous la moyenne, dit-il. Cette année, il s’attend à dépasser la moyenne. Rien de moins.

Jusqu’à maintenant, ç'a été super bon, et ça va être super bon. Je m’attends à atteindre facilement 30 % de plus, sans aucun doute , a-t-il lancé en toute confiance.

Daniel Semples est un producteur de miel basé en Outaouais. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche pour un apiculteur de l’est ontarien, Ron Grootjans. Nous prévoyons probablement 30 % de miel de plus que l'année dernière, notamment parce que le mois de juin a été bien meilleur.

Visiblement, le printemps hâtif leur a fait le plus grand bien, car tout indique que celui-ci serait la cause de ce surplus ô combien apprécié.

La saison a été allongée. On a eu des températures idéales et assez de pluie pour qu'il y ait en masse de fleurs. Aussi, [on a eu] assez de soleil pour que les abeilles puissent avoir amplement d'heures de travail , a expliqué Daniel Semples.

Le printemps hâtif a aussi devancé les récoltes de certaines variétés de pommes. C’est du moins un constat de propriétaires de Verger Croque-Pomme, à Thurso.

J'ai commencé à récolter des pommes fin juillet. Je n'ai jamais fait ça. C'est toujours autour du 20 août. Tout était plus tôt cette année , a résumé Fater Youssef.

Au début de la saison, il y a eu de la sécheresse. Le temps chaud est arrivé très rapidement, la floraison a été hâtive et il y a eu des gels au même moment qui ont affecté la floraison à ce moment-là , a poursuivi Luce Boily.

Les copropriétaires de Verger Croque-Pomme Luce Boily et Fater Youssef. Photo : Radio-Canada

Par contre, les récoltes de pommes ne seront pas aussi généreuses que les récoltes de miel.

Le Conseil canadien de l'horticulture prévoit que les récoltes de pommes seront un peu plus faibles qu’en 2020, notamment au Québec et en Ontario.

Les prévisions pour 2021 du Conseil canadien de l'horticulture. Photo : Radio-Canada

Cette estimation ne surprend pas les copropriétaires de ce verger.

En tout cas, pour nous, ce n’est pas vraiment la plus belle année pour la récolte de pommes. Une citation de :Fater Youssef, copropriétaire, Verger Croque-Pomme

Pour expliquer cela, le manque d’eau et la chaleur sont en partie responsables. Avec deux semaines de canicule, ça affecte vraiment les variétés hâtives. Ça arrive à maturité très vite, et ça cause aussi la chute des pommes… et les clients ne sont pas là.

Cependant, avec la hausse de l’engouement pour l’achat local, les copropriétaires croient que les clients seront tout de même au rendez-vous.

