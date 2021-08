Des restaurateurs au N.-B. craintifs devant le passeport vaccinal

Les restaurateurs estiment avoir fait déjà beaucoup de sacrifices pendant la pandémie. Ils expliquent qu'ils ont été durement affectés, et qu'ils doivent maintenant composer avec une pénurie de main-d'oeuvre.

Dans ce contexte, la mise en place d'un passeport vaccinal serait donc synonyme d'une autre mesure à laquelle il faudrait s'adapter, avec peu de ressources pour l'appliquer.

Le propriétaire du bistro Le Moque-Tortue à Shediac, Sébastien Després, a des réticences. Je pense que ça serait une très mauvaise chose d'avoir besoin de mettre le passeport vaccinal , avance-t-il.

Ça va nous enlever des clients, ça va nous coûter beaucoup de temps aussi, en plus des mesures qu'on a déjà prises.

La terrasse du bistro Le moque-tortue, à Shediac, restera ouverte le plus longtemps possible cet automne. Photo : Gracieuseté/Sébastien Després

Un mal nécessaire?

Le premier ministre Blaine Higgs pense imposer un passeport vaccinal pour inciter les récalcitrants à se faire vacciner. Pour l'instant, près de 74,5 % de la population admissible dans la province est pleinement vaccinée.

Sébastien Després est généralement en accord avec la gestion de la pandémie par le gouvernement. Malgré l'impact possible sur son entreprise, il admet que le passeport vaccinal deviendra sans doute un mal nécessaire.

Sébastien Després, propriétaire du Bistro ludique Le Moque-Tortue. Photo : Radio-Canada / Anthony Azard

Si le gouvernement a choisi de le faire, c'est que le besoin est là. Nous allons nous plier aux réglementations. On va accepter parce que jusqu'à présent, le Nouveau-Brunswick fait très bien, puis c'est à cause des décisions prises par nos leaders , conclut-il.

D'autres restaurateurs de la province croient qu'ils pourront s'adapter au passeport s'il est mis en place, comme ils l'ont fait avec les autres mesures sanitaires.

Ça va peut-être être dur le premier mois, les deux, trois ou quatre premiers mois , reconnaît Donat Cormier, propriétaire du restaurant Double D à Caraquet.

Mais après ça, on va être habitués. Ça va se faire automatiquement, on dirait. Le monde va dire : "Tiens, je l'ai". On va le vérifier pis tout va être fait.

Donat Cormier est le propriétaire du restaurant Double D à Caraquet. Photo : Radio-Canada

D'autres restaurateurs et propriétaires d'entreprises joints par Radio-Canada ont dit ne pas être en accord avec le passeport vaccinal, parce qu'ils croient que ça ajouterait un fardeau de plus et une perte de clients, mais ils n'ont pas voulu accorder d'entrevue.

Avec des renseignements de Sarah Déry et d'Alix Villeneuve