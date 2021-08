Les mesures sanitaires varient d’une école à une autre à Moose Jaw

La Division scolaire catholique Holy Trinity instaure le port du masque obligatoire pour les élèves des écoles primaires. Elle exige que ces élèves portent aussi le masque dans les autobus scolaires, et demande à tout le personnel et aux visiteurs de porter un masque à l’intérieur des établissements.

Près de 80 % des élèves de nos écoles élémentaires ne sont pas vaccinés, car la majorité d'entre eux ne sont pas admissible à recevoir un vaccin , déclare la Division dans son plan de rentrée scolaire.

La direction précise que sa décision a été prise en suivant les recommandations des médecins hygiénistes de la province. Nous pensons qu'il s'agit de la mesure la plus prudente pour maintenir la santé générale de cette population vulnérable et pour minimiser les perturbations de l'apprentissage en personne.

La Division scolaire Holy Trinity regroupe cinq écoles primaires et une école secondaire à Moose Jaw, ainsi qu’une école primaire à Swift Current, et une autre à Shaunavon.

Dans les écoles secondaires de cette Division scolaire, le port du masque est recommandé, mais pas obligatoire.

À l’inverse, la Division scolaire Prairie South, qui gère les écoles publiques de Moose Jaw, n’a pas adopté des règles aussi strictes. Elle a indiqué, le 20 août dernier, qu’elle suivrait le plan de rentrée scolaire de la province, qui indique un retour à l’apprentissage traditionnel en classe .

Le plan du ministère de l’Éducation n’oblige pas le port du masque dans les écoles. Mais il est toutefois recommandé pour le personnel et les élèves non vaccinés, ainsi que pour les enfants de moins de 12 ans dans tous les espaces communs, comme les toilettes, les couloirs, les salles à manger, les bibliothèques et les autobus scolaires.

Même si elle n'exige pas le port du masque, la direction de Prairie South affirme qu’elle l’encourage, et qu’elle soutiendra ceux et celles qui choisissent de le porter.

La Division scolaire continuera de suivre les directives du ministère de la Santé et des autorités sanitaires locales. La Division s'engage à réagir immédiatement au cas où la situation sanitaire l’impose.

La Division scolaire Prairie South regroupe 38 écoles dans 19 communautés réparties dans le sud et le centre de la province.

Les Divisions scolaires publique et catholique de Regina et de Saskatoon ont rendu obligatoire le port du masque dans les écoles élémentaires, mais pas dans les écoles secondaires.

Les Divisions scolaires publique et catholique de Prince Albert exigent quant à elles le port du masque dans toutes les écoles.