Cinq chefs, une élection : en direct dès 20 h HAE

Tour à tour, Justin Trudeau (Parti libéral), Erin O’Toole (Parti conservateur), Yves-François Blanchet (Bloc québécois), Jagmeet Singh (Nouveau Parti démocratique) et Annamie Paul (Parti vert) se feront questionner en direct par les chefs d’antenne Anne-Marie Dussault, Patrice Roy et Céline Galipeau.

Chaque entrevue durera de 15 à 30 minutes et portera sur des enjeux d’actualité et des questions au cœur de la vie politique canadienne, de la crise en Afghanistan aux changements climatiques, en passant par la pandémie de COVID-19 et la relance économique qui doit s’en suivre.

Tous les chefs seront présents sur le plateau de Radio-Canada, sauf Annamie Paul. La cheffe du Parti vert sera en direct de Toronto, d’où elle fait campagne depuis le déclenchement des élections, le 15 août dernier.

L’émission spéciale de deux heures est diffusée en direct dès 20 h, heure avancée de l'Est, sur les ondes d'ICI RDI, d'ICI Télé, d’ICI Première ainsi que sur Radio-Canada.ca, sur l'application Radio-Canada Info, sur le compte Facebook de Radio-Canada Information  (Nouvelle fenêtre) et sur YouTube  (Nouvelle fenêtre) .