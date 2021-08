De nouveaux joueurs font leur place dans l’alignement du Drakkar

Le choix de 4e ronde Maël Lavigne a été la surprise du camp. Il vient s'ajouter aux sélections de première ronde, soit Vincent Collard et Nathan Baril, des hockeyeurs talentueux qui complètent un noyau déjà bien garni de huit athlètes de 17 ans seulement.

Le gardien de but Olivier Adam, les défenseurs Olivier St-Louis, Vincent Deschênes et Niks Fenenko, ainsi que les attaquants Benjamin Corbeil, Jacob Gaucher et Dan Chrétien, sont les autres nouveaux visages du Drakkar pour la saison 2021-2022.

L'entraîneur-chef, Jean-François Grégoire compte également sur le retour de 14 joueurs de la dernière année pour solidifier la base de son organisation, qui célèbre cette année son 25e anniversaire.

L’année passée, on ne s’en est pas caché, on a profité de la pandémie pour recommencer à zéro. On avait cinq joueurs de 16 ans, rappelle-t-il. Maintenant, on est à l’an deux. On sait qu’on est encore jeune, mais on est à une autre étape où oui, le développement va encore être important, mais la performance aussi, aller chercher son temps de glace. On veut que les joueurs se battent pour leur rôle à l’intérieur de l’équipe.

La saison régulière du Drakkar débutera le 1er d'octobre, avec un match contre les Saguenéens de Chicoutimi. D’ici là, l’équipe nord-côtière poursuit sa préparation, avec entre autres trois parties présaison à jouer en septembre.

Avec les informations de René Levesque