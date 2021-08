Les provinces de l’Atlantique, la porte d’entrée d’Erin O’Toole?

Les allées sont vides au Dollarama de Sydney-Nord, situé rue Commercial. Les derniers mois ont été difficiles. Derrière le comptoir, Judy pousse un long soupir. « Ce pays a besoin de changement, lance-t-elle. Et Justin Trudeau n’est plus l’homme de la situation. »

À l’extérieur, l’artère qui longe l’océan Atlantique est presque déserte. Bon nombre de commerces sont fermés. Juste à côté, au quai, plusieurs bateaux sont en cale sèche. Des faillites, à cause de la COVID-19 , explique Judy.

Plusieurs commerces ont dû fermer boutique à Sydney après avoir subi les contrecoups de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Christian Noël

Comme travailleuse essentielle, elle a continué de travailler durant la pandémie pour ne pas perdre le magasin. J’ai travaillé fort et je n’ai rien reçu en retour. Et ceux qui sont restés à la maison ont été payés à ne rien faire , fait-elle remarquer.

Les deux circonscriptions du Cap-Breton sont rouges depuis la fin des années 1980. Mais les gens de la région sont prêts pour du changement, croit Judy. Je préférerais me faire couper un bras que de voter à nouveau libéral , soutient-elle.

Les conservateurs misent sur ce sentiment d’insécurité économique et sur cette fatigue d’une partie de l’électorat envers Justin Trudeau pour faire une percée au pays, notamment en Atlantique.

Erin O’Toole vient de terminer une visite éclair des provinces maritimes. Quatre provinces en 48 heures. Quatre provinces que les conservateurs jugent essentielles à leur succès électoral.

Des bateaux dans la marina de Sydney, en Nouvelle-Écosse Photo : Radio-Canada / Christian Noël

En 2015, on a échappé les 32 circonscriptions atlantiques , rappelle un stratège conservateur. En 2019, nous avons fait trois gains, ajoute-t-il, mais la personnalité d’Andrew Scheer a miné nos efforts.

Cette fois, selon lui, la réception des électeurs sur le terrain semble plus positive que le laissent croire les sondages .

Si c’est vraiment le cas, les conservateurs ont de quoi se réjouir. La moyenne des sondages nationaux les place en tête, juste devant les libéraux, pour la première fois de la campagne. Pour la première fois depuis des mois.

En Atlantique, les libéraux ont toujours une bonne avance d’environ 10 points dans les intentions de vote. Mais les conservateurs assurent qu’ils seront en mesure de leur ravir une poignée de sièges le 20 septembre.

Je dirais que trois sièges sont très serrés et que nous avons une chance dans une dizaine d’autres, si rien ne change. Une citation de :Une source conservatrice

Chaque siège ravi aux libéraux en Atlantique rend les batailles du Québec et de l’Ontario plus importantes.

Terre-Neuve-et-Labrador

La visite d’Erin O’Toole en Atlantique a failli commencer du mauvais pied, vendredi. À Corner Brook, il a suscité la colère d’une électrice, Mary Cormier, venue l’entendre parler.

Elle déplore notamment que le chef conservateur refuse de s’engager à respecter l’entente de cinq milliards de dollars entre Terre-Neuve-et-Labrador et Ottawa pour le projet Muskrat Falls.

Comment peut-il venir jusqu’ici et ne pas avoir de réponse à une question aussi simple? C’est clair qu’il n’aura pas mon vote. Une citation de :Mary Cormier

Dans une province qui n’a élu aucun conservateur depuis le règne de Stephen Harper, c’est le genre d’incident qui peut plomber les efforts du parti.

Mais quelques heures plus tard, afin de neutraliser les dommages, le Parti conservateur diffusait un communiqué qui promettait de ne pas déchirer l’entente. Le faux-pas était corrigé.

Cap-Breton

John Marsman attend Erin O’Toole les bras croisés dans une salle de réception, près de la caserne de pompiers de Nord-Sydney. J’ai voté pour tous les partis dans ma vie, confie-t-il, et je suis curieux de voir ce qu’Erin O’Toole a à offrir.

Il est reconnaissant pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et la subvention salariale versées par le gouvernement libéral durant la pandémie. Justin Trudeau nous a aidés durant la pandémie. Tant mieux. Mais après six ans, c’est le temps de changer , estime-t-il.

Dave McLaughlin renchérit : Justin Trudeau, les gens l'aimaient en 2015. Le problème, c’est que depuis son élection, rien n’a changé pour le mieux. Les emplois se sont envolés, dit-il, dans le secteur de l’acier et des pâtes et papiers.

Le thème musical de la campagne conservatrice résonne dans les haut-parleurs et Erin O’Toole entre dans la pièce. Une quarantaine de membres conservateurs, mais aussi des curieux, l’écoutent avec attention.

Pendant son discours, il promet de créer un million d’emplois et répète qu’il va donner un congé de TPS en décembre pour stimuler l’économie. Le coût de la vie monte en flèche pour les familles qui voient leur revenu rapetisser , martèle-t-il.

Un message taillé sur mesure pour les circonscriptions de cols bleus du Canada, croit Lisa Raitt, l’ex-ministre conservatrice sous Stephen Harper, qui est née à Sydney.

Les gens ici souffrent d’une reprise économique lente, dit-elle, et ils sont de plus en plus frustrés de se sentir abandonnés. Une citation de :Lisa Raitt

Le message économique d’Erin O’Toole pourrait trouver preneur chez les gens de la région, selon l’ex-ministre. Ils sont très sensibles au prix du pain, du lait, de l’électricité. Ils comptent leurs sous et chaque petite augmentation de prix se fait sentir immédiatement dans leur portefeuille , affirme-t-elle.

Lisa Raitt a été ministre sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

L'impondérable, ajoute Lisa Raitt, c’est qu’Erin O’Toole n’est pas encore très connu auprès de l’électorat. C’est une pente qu’il doit remonter , opine-t-elle.

Erin qui?

Les interactions d’Erin O’Toole avec le public sont très mesurées. Il passe beaucoup de temps en rencontres virtuelles dans le studio conservateur aménagé à Ottawa.

Même durant une tournée de quatre provinces en 48 heures, les contacts personnels avec les électeurs sont limités. Une annonce le matin dans une salle de réception avec une poignée de sympathisants, un rassemblement partisan en soirée devant une foule modeste.

Résultat : pour plusieurs électeurs, le chef conservateur demeure un inconnu.

La politique s'est invitée au marché du fermier de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Christian Noël

Au marché du fermier de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, les gens font la file pour acheter des fruits et des légumes frais. Des odeurs de barbecue attirent les passants affamés à l’heure du midi.

Erin qui? Je ne suis pas sûr de le connaître très bien, ni ses politiques. Une citation de :Paul-Émile Gallant

Je n’ai rien contre lui, mais je déteste son parti, admet Suzan devant un kiosque de pâtisseries. Les conservateurs sont trop à droite, même si le chef essaie de le cacher.

Il attire les gens antivaccins. Son plan environnemental est faible, et les changements climatiques sont un enjeu important en Atlantique , ajoute-t-elle.

Certains enjeux provinciaux sont également un caillou dans le soulier d’Erin O’Toole. Il refuse de dire s’il respecterait l’entente de 35 millions de dollars sur le financement des médicaments d’ordonnance conclue entre Ottawa et l'Île-du-Prince-Édouard.

Il signale également qu’il n’a pas l’intention de forcer le Nouveau-Brunswick à mieux financer les cliniques d’avortement, même s’il se dit personnellement pro-choix.

À Fredericton, l’ex-députée du Parti vert Jenica Atwin, maintenant candidate libérale, retient encore l’intérêt des gens. Mais Lise, qui fait la file pour acheter des poireaux, croit qu’un courant conservateur pourrait venir brasser les cartes ailleurs au Nouveau-Brunswick.

Les gens sont inquiets et ils recherchent un sentiment de sécurité, croit-elle. Les libéraux, avec leurs grandes idées et leur pelletage de nuages, ne leur offrent pas de stabilité.

Île-du-Prince-Édouard

Dernier arrêt de la tournée atlantique, Charlottetown. Une centaine de membres conservateurs sont rassemblés dans le stationnement d’un bar laitier.

Erin O'Toole s'est arrêté à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, dans le cadre de la campagne conservatrice. Photo : Radio-Canada / Christian Noël

On sent que les conservateurs veulent finir leur tournée de l’Atlantique avec un geste d’éclat. C’est une des plus grandes foules de la campagne conservatrice jusqu’à maintenant.

Pour une rare fois dans cette campagne, Erin O’Toole se mêle à la foule, prend des égoportraits et échange des accolades. Durant son discours, les gens applaudissent quand il dit : Nous allons faire passer l'Île-du-Prince-Édouard au bleu.

La circonscription d’Egmont est notamment dans la mire des conservateurs. Elle leur a échappé par moins de 1000 voix en 2019. C’était le siège de la ministre conservatrice Gail Shea sous Stephen Harper. Sinon, l’IPÉ est rouge comme ses falaises depuis les années 1980, à l’époque du gouvernement conservateur de Brian Mulroney.

Dans la caravane conservatrice, la remontée du parti dans les sondages nationaux est accueillie avec un optimisme prudent. Nous avons toujours su que ce serait une course serrée, confie un stratège de l’équipe O’Toole. L’erreur en ce moment serait de baisser la garde. Il faut se battre comme si on perdait par deux points, jusqu’au bout , affirme-t-il.

Les conservateurs craignent aussi que le dossier de la vaccination revienne les hanter vers la fin de la campagne. Déjà, le fait que des manifestants agressifs aient forcé l’annulation d’un événement de campagne libérale rend l’équipe O’Toole un peu nerveuse.

La vaccination à elle seule n’est pas un enjeu qui poussera les gens à aller aux urnes, croit un stratège. Mais si Justin Trudeau réussit à développer un capital de sympathie autour de cet enjeu, ça pourrait changer la dynamique.

Une chose est certaine, pour Erin O’Toole, les débats à venir seront cruciaux. Il est moins expérimenté que ses adversaires. Il passe beaucoup de temps à se préparer, à bien connaître ses enjeux, nous dit-on en coulisses.