Le nouvel alignement de l'Océanic est maintenant connu

Alors que la période de transaction dans la ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a pris fin dimanche, le directeur général et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil en a profité pour consolider son équipe, qui gagne en maturité.

Il a fait l’acquisition d’un gardien de but de 18 ans, Jasmin Simon du Phoenix de Sherbrooke, contre un choix de 4e ronde en 2024.

Jasmin Simon viendra appuyer la recrue Gabriel Robert, alors que le gardien d'origine tchèque, Patrik Hamrla, rejoindra l'Océanic à la fin du mois de septembre.

Ce dernier doit d’abord participer au camp d'entraînement des Hurricanes de la Caroline dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est un grand gardien de 6 pieds 4 pouces, il a gardé quelques matchs en début de saison l’an passé avec Sherbrooke. Il se veut une police d’assurance pour nous avec Hamrla et Robert qu’on vient de confirmer. [...] On voulait regarnir cette position clé et je pense que Jasmin pourrait carrément brouiller les cartes , explique Serge Beausoleil.

Au total, 13 vétérans de la dernière saison ont gardé leur place au sein de l'Océanic, qui comptera 11 nouveaux visages.

Nouveaux joueurs Julien Béland

Charles Côté

Jasmin Simon

Gabriel Robert

Patrik Hamrla

Luke Coughlin

Gabriel Jackson

Maxime Coursol

Maël St-Denis

Cam Thomson

Louis Robin

Une équipe plus mature

L'édition 2021-2022 de l'Océanic gagne en maturité avec 20 joueurs sur 24 dans la tranche d'âge 18-20 ans.

L'Océanic a profité de la dernière saison pour effectuer un virage important et dépasser la phase de reconstruction.

Je pense qu’on a déjà tourné le coin, pour les quatre prochaines années. N’oubliez pas que les Coughlin, Coursol, Blais et St-Denis, ce sont des gars qui vont être là. Jacob Mathieu aussi va être un grand leader de notre équipe à 17 ans , ajoute M. Beausoleil.

La prochaine saison s'amorcera au début du mois d'octobre et entre-temps, l'Océanic pourra se préparer à l'occasion de trois parties présaison dès le vendredi 17 septembre à Rimouski.

