Un verger porté par la communauté

Un peu plus d’un an après le décès de Rodrigue Guitard, qui était copropriétaire des lieux, ce verger d’environ 700 pommiers a ainsi été pris en charge par l’organisme Nourrir notre monde Avignon et la Société de développement Pointe-à-la-Croix, qui en est fiduciaire.

Un organisme sans but lucratif sera prochainement créé pour gérer les activités.

Dans sa forme la plus simple, c'est un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire, considère Iko Lachapelle, coordonnateur des soins du verger. On ne voulait pas perdre les récoltes, on ne voulait pas laisser le verger à l’abandon.

Iko Lachapelle, coordonnateur du verger Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Pour y arriver, les responsables de cette initiative ont invité la population à mettre l’épaule à la roue. On leur dit de venir travailler un peu, et en échange, on leur donne des produits, on leur donne des pommes , explique Iko Lachapelle.

Le coordonnateur du verger indique qu’environ 170 heures de bénévolat ont été effectuées depuis le mois de juin par les membres de la communauté.

Tout le monde a grandi autour du verger, raconte Maryse Goudreau, une des bénévoles. C’est important pour les gens des alentours. C'est un lieu qu'on ne veut pas voir disparaître.

J’aime l’idée que ce soit pris en charge par les gens, parce qu’on est parfois tellement déconnecté de l’alimentation et d’où proviennent les aliments. Ça m’inspire de voir cette démarche prendre son envol. Une citation de :Maryse Goudreau, bénévole

Ça aurait fait mal de laisser ça aller, ajoute Luc Vallières, un autre bénévole. On aime tous les pommes, on aime bien le verger et notre petit coin de pays. C'est le fun de se rencontrer ici et de faire des activités ensemble.

Si le verger est laissé à l'abandon, les pommiers risquent de devenir malades ou d'attirer des insectes, explique Iko Lachapelle. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Pour chaque heure travaillée, les bénévoles ont droit à l’équivalent de 15 $ de produits. C’est approximatif, précise Iko Lachapelle. Habituellement, les gens n’ont pas assez de poches pour repartir avec tout ça. 15 $ de l’heure en pommes, ça fait quand même beaucoup de pommes. Les gens prennent ce qu’ils sont capables de consommer.

Partager le savoir

Même si l’initiative n’est qu’à l’étape du projet-pilote, les responsables ont déjà beaucoup d’ambitions pour l’avenir du verger. On va avoir un espace de transformation, un espace d’accueil, un espace pour héberger des travailleurs temporaires ou des voyageurs qui ont envie de vivre une expérience de pomiculture, de faire un échange travail-fruits , énumère le coordonnateur des soins.

Iko Lachapelle souhaite aussi que le verger soit un lieu de partage des connaissances. L’expertise de pomiculture, on veut en faire une expertise qui est partagée, explique-t-il.

Les gens quand ils viennent, ils apprennent en le faisant et ils peuvent aussi nous apprendre des trucs. Ils ont des connaissances qu’on n’a pas. On développe une culture populaire de la pomiculture. Une citation de :Iko Lachapelle, coordonnateur des soins du verger

Surtout, les gens impliqués dans le projet espèrent perpétuer le legs de Rodrigue Guitard, qui, aux côtés de sa conjointe Julie Goudreau, aura fondé et opéré le verger pendant près de 40 ans.

On est plein de gratitude par rapport à son travail et on veut l'honorer. Je pense qu'il serait content de voir ça , conclut Iko Lachapelle.

Avec les informations de Roxanne Langlois