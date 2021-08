Deux chefs fédéraux de passage en Mauricie pour encourager les troupes

Avec un seul député élu au Québec lors des dernières élections, le NPD souhaite reprendre des circonscriptions qui lui ont filé entre les doigts. Le parti mise sur Ruth Ellen Brosseau pour insuffler de l’énergie dans la campagne néo-démocrate.

C’est une bonne nouvelle que Jagmeet vient dans Berthier-Maskinongé en Mauricie rencontrer les candidats qui travaillent d’arrache-pied sur le terrain depuis déjà un bon moment. C’est un honneur d’avoir le chef qui arrête. Il est toujours le bienvenu chez nous , s’est réjouie Ruth Ellen Brosseau.

Ruth Ellen Brosseau souhaite défendre les dossiers de l’agriculture et de l’accès à Internet haute vitesse. Elle se fait critique des libéraux, qui n’en ont pas fait suffisamment pour réduire les coûts de forfaits de téléphonie mobile et accroître l’accès à Internet dans sa circonscription.

Les candidats Adis Simidzija (Trois-Rivières) et Valérie Bergeron (Saint-Maurice-Champlain) se sont aussi joints à l’événement.

Ça me donne un coup de pouce nécessaire. On a déjà deux semaines de campagne à Trois-Rivières. De recevoir le chef ici dans la région, on voit qu’on parle d’une même voix forte.

Une citation de :Adis Simidzija, candidat dans Trois-Rivières