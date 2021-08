Plus d’une centaine de participants au challenge provincial de crossfit

La compétition n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier à cause de la pandémie.

Plus de 150 personnes, qui font partie de l'élite québécoise du crossfit, se sont inscrites à la compétition de dimanche.

Sarah-Maude Gaudreault est la directrice-générale de la corporation centre-ville de Jonquière et Christian St-Gelais du gym CrossFit 2342. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Un engouement qui réjouit la directrice générale de la corporation du centre-ville de Jonquière, Sarah-Maude Gaudreault, malgré les mesures sanitaires.

On a un crossfit de Lévis, Stoneham,... habituellement on en avait plusieurs de Montréal, mais avec les mesures ça a été un peu plus compliqué pour eux, ils n'ont pas pu s'entrainer tant que ça.

Mme Gaudreault remarque l'arrivée de nouveaux centres de crossfit parmi les participants à la compétition.

« On gagne en notoriété! »

L'événement reviendra l'année prochaine pour une sixième année.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.