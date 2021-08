Des résidences pour personnes avec une déficience intellectuelle fêtent leur 30 ans

La mission de l'organisme est d'offrir un milieu de vie supervisé aux personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Un besoin bien présent pour les personnes qui souhaitent quitter le nid familial pour acquérir de l'autonomie, tout en bénéficiant du soutien de personnes-ressources qui vivent sous le même toit.

Au cours des trois dernières décennies, quatre maisons de ce type ont été mises sur pied en Estrie, dont trois à Sherbrooke. Chacune d'elle accueille quatre résidents, en plus des intervenants qui cohabitent avec eux.

Remercier les personnes significatives

Une cinquantaine de personnes étaient réunies à Sherbrooke dimanche pour souligner le travail significatif de nombreux bénévoles, sans qui cette réalisation n'aurait pas été possible. À la fois des donateurs, résidents et employés étaient présents pour l'événement festif, qui fut aussi une occasion de réélire les membres du conseil d'administration de l'Association.

Daniel Hébert, le président de l'AIRE, est fier du travail accompli puisque la pérennité de l'organisme est maintenant renforcée. En effet, le modèle de financement de ce dernier a récemment changé pour prendre plus d'autonomie. L'AIRE pourra entre autres compter sur l'ajout d'un poste de directeur général, qui autrement été fait bénévolement , explique-t-il.