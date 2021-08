L'acteur Edward Asner s’éteint à 91 ans

La légende de la télévision américaine qu'est l’acteur et producteur Edward Asner a rendu l'âme dimanche, entouré de sa famille, à l’âge de 91 ans. Il a fait sa marque au petit écran grâce à son rôle de Lou Grant, qu’il a tenu dans deux séries télévisées à succès.

C’est son agent qui a confirmé la triste nouvelle dans un courriel adressé à l'Associated Press. Sa famille a également annoncé le décès de l’acteur sur son fil Twitter.

Nous sommes désolés de dire que notre père bien-aimé est décédé paisiblement ce matin. Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons. Avec un baiser sur ta tête. Bonne nuit, Papa. Nous t'aimons , a déclaré sa famille.

Une légende de la télévision

Edward Asner, né à Kansas City, a tenu une poignée de rôles au cinéma et à la télévision, mais c’est surtout celui de Lou Grant qui a fait décoller sa carrière.

Il a d’abord incarné le personnage de ce patron grincheux d’un journal télévisé dans The Mary Tyler Moore Show, une comédie de situation diffusée sur CBS qui s’est étalée sur sept saisons, de 1970 à 1977. L’acteur a repris le même rôle dans une autre production télé, plus dramatique cette fois-ci, portant le nom du désormais mythique Lou Grant.

Ce personnage lui a valu plusieurs prix Emmy. Edward Asner a également remporté les honneurs pour d’autres séries télévisées, dont Rich Man, Poor Man et Roots, faisant de lui l’acteur le plus décoré de cette cérémonie avec sept statuettes. Il a été nommé 20 fois pour un Emmy.

Plus tard dans sa carrière, Asner est devenu un doubleur à succès pour des émissions de télévision et des films d'animation. Il a également incarné le rôle du père Noël dans plusieurs productions, dont la comédie Le lutin (Elf), en 2003, mettant en vedette Will Ferrell.

Plus récemment, l’acteur avait prêté sa voix à Carl Fredricksen, le personnage principal du film d'animation Là-haut (Up), en 2009. La production a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation et une nomination pour le meilleur film.

Le personnage de Carl Fredricksen dans le film touchant «Là-haut» Photo : mfarrar

Edward Asner est resté très actif jusqu'à l'âge de 90 ans, avec des apparitions dans des séries telles que Dead to Me et Cobra Kai.

Des activités politiques libérales

Il a également siégé à titre de président de la Screen Actors Guild dans les années 1980, au sein de laquelle il a critiqué l’implication des États-Unis en Amérique centrale, sous l'administration d'un ancien chef du syndicat des acteurs, le président Ronald Reagan.

L’homme de télévision a également contribué à la création en 2017 du Ed Asner Family Center, un établissement fondé par son fils et sa belle-fille qui vient en aide non seulement aux enfants ayant des besoins spéciaux, mais aussi aux familles impliquées.