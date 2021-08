Des Louisianais se mettent à l'abri alors que déferle l'ouragan Ida

Joseph Pons se sent en sécurité chez lui à La Nouvelle-Orléans, avant le passage de l'ouragan Ida, le 28 août 2021. Photo : Radio-Canada

L’ouragan a touché terre à Port Fourchon, à un peu moins de 100 kilomètres au sud de La Nouvelle-Orléans. On le considère déjà comme l’un des plus dangereux de l'histoire des États-Unis, avec des vents soutenus de 240 kilomètres à l'heure.

Des résidents de Baton Rouge, en Louisiane, ont protégé leurs propriétés avant l'arrivée de l'ouragan Ida, le 28 août 2021. Photo : Radio-Canada / Contribution : Hugo et Cat Théfenne

Si de nombreux résidents ont décidé de suivre les recommandations des autorités et d'évacuer, d'autres ont plutôt choisi de se barricader chez eux, comme Joseph Pons. Le résident de La Nouvelle-Orléans admet cependant qu'il a songé à partir.

Ma famille est à Lafayette. J'aurais eu le choix d'aller là ou de faire comme eux et de partir au Texas, mais les autoroutes étaient déjà bloquées à cause des évacuations et je n'avais pas envie de me retrouver bloqué sur la route.

Il se sent relativement en sécurité chez lui. Je suis à l'étage, donc je suis plus à l'abri que si j’étais au rez-de-chaussée, s'il y a beaucoup d'inondations. Et je vois que d'autres voisins de mon quartier sont restés , souligne-t-il.

J'ai placé mon auto dans un garage à étages pour la mettre à l'abri. [Par le passé] l'eau a déjà monté de 10 pieds (3 mètres) dans mon quartier! Une citation de :Joseph Pons

La Ville rappelle que des investissements de 14 milliards ont été faits pour renforcer les digues. La pluie a commencé [dimanche] matin, on attend le pire des vents en après-midi. Les autorités nous recommandent de rester enfermés pendant les prochaines 24 heures.

Joseph Pons s'est préparé pour ce confinement. J'ai des provisions, de l'eau, des piles. J'ai téléchargé [sur mon téléphone] une appli moins énergivore, qui me permet de communiquer en mode talkie-walkie. Dehors, j'ai rangé tout ce que je pouvais.

Dans quel état d'esprit se trouve-t-il? [Je me sens] un peu anxieux, un peu nerveux, comme tout le monde, je crois.

Hugo et Cat Théfenne ont choisi de rester chez eux à Baton Rouge, malgré l'ouragan Ida, le 28 août 2021. Photo : Radio-Canada

Un premier ouragan en près de 12 ans pour Baton Rouge

Un jeune couple de Baton Rouge, Hugo et Cat Théfenne, se préparait lui aussi dimanche à résister à l'ouragan.

Nous avons fait des provisions, surtout de la nourriture non périssable, barricadé les fenêtres, rangé ce qui traînait à l'extérieu , précise Hugo.

Des résidents de la Louisiane ont préparé leur propriété avant l'arrivée de l'ouragan Ida. Photo : Radio-Canada / Contribution : Hugo et Cat Théfenne

Les gens autour de nous ont fait pareil. D'ailleurs, on sentait un peu de panique ces derniers jours, l'essence se faisait plus rare , note-t-il.

Pour être prêt dans l'éventualité où une évacuation deviendrait nécessaire, le couple a fait le plein de sa voiture.

Des résidents de la Louisiane ont fait des provisions avant l'arrivée de l'ouragan Ida. Photo : Radio-Canada / Contribution : Hugo et Cat Théfenne

Cat Théfenne montre un peu plus d'anxiété. La compagnie d'électricité nous a prévenus qu'une interruption de courant pourrait durer trois semaines. C'est le premier ouragan à Baton Rouge depuis 2008, les gens sont un peu nerveux.

On ne sait pas trop ce qui va se passer. Un ouragan de catégorie 4, c'est plus puissant que Katrina... ça fait peur! reconnaît la jeune femme.

Avec des renseignements de Jérémie Tessier-Vigneault