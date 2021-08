« Je ne reculerai pas », lance Justin Trudeau aux manifestants

Les manifestants, aussi bruyants soient-ils, ne feront pas changer le chef libéral d'idée. Malgré les perturbations, Justin Trudeau entend poursuivre sa campagne comme prévu et défendre une vision qu'il dit résolument basée sur la science.

C'est du moins ce que le chef du Parti libéral du Canada (PLC) a affirmé, dimanche, au cours d'un point de presse où les cris et les sirènes des manifestants n'ont pas manqué de se faire entendre.

Après avoir dû annuler un événement de campagne à Bolton où l'attendaient plus d'une centaine de manifestants agités – dont plusieurs opposés aux mesures sanitaires et à la vaccination–, la campagne libérale a eu à retarder son point de presse à Cambridge, en Ontario, en raison de protestations.

Près d'une centaine de manifestants se sont à nouveau réunis dimanche matin dans l'intention de perturber le point de presse des libéraux. Des policiers ont dû intervenir pour forcer une manifestante à quitter la propriété privée où l'annonce du PLCParti libéral du Canada avait lieu. La femme n'a toutefois pas été arrêtée.

Avec plus d'une heure de retard, le chef libéral s'est finalement présenté en compagnie de la vice-première ministre sortante Chrystia Freeland et du candidat du PLCParti libéral du Canada dans Cambridge, Bryan May, pour présenter leurs engagements en matière de lutte contre les changements climatiques.

Si l'intention était de réitérer que le parti voulait mettre un terme à la vente de véhicules à essence neufs d'ici 2035 et atteindre la carboneutralité d'ici 2050, l'attention aura surtout été détournée vers les manifestants.

Interrogé sur les conditions dans lesquelles son équipe fait campagne, M. Trudeau a indiqué qu'il ne comptait reculer ni sur son message ni sur sa stratégie, défendant au passage sa décision d'avoir déclenché des élections.

Oui, il y a des gens qui ont des perspectives extrêmement différentes, mais c’est pour ça que nous avons besoin d’entendre clairement pas juste les Canadiens qui rouspètent, mais tous les Canadiens qui vont s’exprimer en votant sur la direction que nous devons prendre en tant que pays , a-t-il déclaré.

Il n'y a rien que ces gens-là peuvent dire qui va me faire reculer dans mon ambition [...] de lutter contre les changements climatiques, de garder les gens en sécurité avec la vaccination, parce que c'est ça la voie de l'avant pour le pays. Une citation de :Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

Les menaces de violence de la part de « bullies » [NDLR, intimidateurs] qui veulent « faire peur » à des candidats et des citoyens, « ça ne fonctionnera pas », a-t-il tranché.

À l'écoute de la science

Ramenant la conversation sur les changements climatiques, le chef libéral a affirmé qu'il continuerait de se fier à la science, qu'il s'agisse de la question environnementale ou de la vaccination. C'est écoutant la science, a-t-il plaidé, qu'il est possible de « protéger les Canadiens ».

M. Trudeau entend ainsi se distinguer des politiciens qui mènent, selon lui, le pays « dans la mauvaise direction », à savoir des candidats comme la conservatrice Cheryl Gallant.

Un peu plus tôt dimanche, le chef du Parti conservateur du Canada Erin O'Toole a refusé de condamner les propos conspirationnistes de sa candidate, selon lesquels les libéraux planifieraient un « confinement climatique ».

De l'avis de Justin Trudeau, des politiciens comme Mme Gallant encouragent la désinformation et « l'hostilité dans la lutte contre les changements climatiques ».

Je pense que c’est à Erin OToole, pas juste de se distancier de Cheryl Gallant et ses propos, mais de les dénoncer et de corriger le tir , a-t-il affirmé.

