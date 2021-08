La hausse des coûts de construction frappe des projets de logements abordables à Ottawa

La Société John Howard d'Ottawa le constate avec son projet de 40 unités de logement assorti d’un programme qui se construit présentement sur l'avenue Carling.

Bien que l’organisme reconnaît que les besoins en matière de logements abordables sont criants à Ottawa, la construction de leur nouveau bâtiment est tombée à un bien mauvais moment, rapporte le directeur de l’organisation sans but lucratif, Tyler Fainstat.

La flambée des prix de la construction, la pénurie de main-d'œuvre et de matériaux ainsi que les protocoles sanitaires à respecter sur les chantiers n’ont pas joué en faveur de la Société John Howard d'Ottawa, explique-t-il.

Vous n'auriez pas pu avoir pire moment pour démarrer un projet d'immobilisations. Nous sommes une organisation à but non lucratif. Nous n'avons malheureusement pas de gros sacs d'argent. Une citation de :Tyler Fainstat, directeur, Société John Howard d'Ottawa

La Société John Howard d'Ottawa a même pensé un moment retarder son projet évalué à 19 millions $ pour ne pas mettre en péril les autres programmes de l'organisme.

La Ville d’Ottawa est toutefois intervenue et débloquera jusqu’à 1,2 million $ afin de couvrir les dépassements de coûts pour le projet. Les travaux devraient être complétés comme prévu en mars 2022, indique le directeur de l’organisme.

La Société John Howard d'Ottawa a remporté l'appel d'offres en 2019 pour construire des logements permanents pour les personnes en situation d’itinérance sur un terrain appartenant à la Ville d’Ottawa près du lac Dow's.

La Ville d’Ottawa prévoit aussi une dépense de 750 000 $ pour l’année en cours afin d’aider l’organisme Bergers de l'Espoir à défrayer des dépassements de coûts pour son nouvel établissement d’une quarantaine d’appartements sur le chemin Montréal près de la promenade de l'Aviation.

En plus des prix de construction, les programmes eux-mêmes coûtent plus cher, a indiqué le directeur du logement de la Ville d’Ottawa, Saide Sayah, aux élus lors d’une rencontre de planification la semaine dernière.

Les responsables du logement à la Ville d’Ottawa s'attendent à ce que d'autres projets semblables se heurtent à des augmentations des coûts. C’est pourquoi on entend injecter plus d’argent dans un fonds de prévoyance prévu à cet effet.

Les dépenses globales en capital pour le logement abordable à Ottawa pourraient totaliser plus de 40 millions $ pour l’année en cours. La part de la Ville à cette enveloppe est de 15 millions $. Les gouvernements fédéral et provincial vont quant à eux investir, respectivement, 22,4 et 4,7 millions $.

Avec les informations de Kate Porter