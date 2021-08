Le NPD lance une plateforme web pour outiller les électeurs

Le chef Jagmeet Singh en a fait l’annonce lors d’un point de presse tenu à Yamachiche, en Mauricie, dévoilant par le fait même l'adresse numérique VotonsDifferent.ca

Le leader néo-démocrate a expliqué que la plateforme sert entre autres à aider les électeurs à s’inscrire pour pouvoir exercer leur droit de vote et à planifier leur vote le 20 septembre.

Le 20 septembre est la dernière journée pour voter, mais vous pouvez le faire dès maintenant , a-t-il affirmé.

Le chef du NPD a souligné que les électeurs peuvent voter par anticipation, par la poste ou encore le jour des élections fédérales.

J’encourage tout le monde à planifier la façon dont ils voteront et à le faire le plus tôt possible.

Une citation de :Jagmeet Singh, chef du NPD