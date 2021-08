Veille de tornade dans le nord-est de l’Ontario

Les conditions sont propices à la formation d'orages violents qui pourraient produire des tornades , peut-on lire sur le site d’Environnement Canada.

Des conditions qui auront lieu cet après-midi et jusqu’en soirée, et qui pourront également générer des vents destructeurs à près de 100 km/h, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de deux dollars et des pluies torrentielles par endroits.

La veille de tornade est en vigueur pour les secteurs de : Kapuskasing - Hearst

Timmins - Cochrane

Chapleau - Gogama

Kirkland Lake - Temiskaming Shores - Temagami

Sault Ste. Marie - Supérieur Est

Elliot Lake - Ranger Lake

Grand Sudbury et les environs

North Bay - Nipissing Ouest

Manitoulin - Blind River - Killarney

L’agence météorologique recommande aux personnes habitant les régions concernées de prendre les mesures suivantes :

Rentrez à l'intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs, comme dans un sous-sol, une salle de bain, une cage d'escalier ou un garde-robe intérieur

Si vous vous trouvez dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire, réfugiez-vous dans un bâtiment solide si possible

En dernier ressort, couchez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête des objets projetés

Dans les autres secteurs du Nord de l'Ontario, des avertissements de pluie sont en vigueur. Environnement Canada prévoit généralement jusqu'à 50 mm de pluie, avec des quantités qui pourraient atteindre 70 mm par endroits.