Le Triathlon de Pohénégamook résiste à la pandémie

C’est un pari réussi puisque l’événement a pu attirer 169 participants, dont une quarantaine de jeunes.

Toutefois, le but du report était surtout de tenir l’événement devant public et de permettre à la famille des compétiteurs de venir les soutenir. L’objectif du report, c’était vraiment de s’assurer d’avoir un triathlon à notre image. On a toujours fait une édition familiale, pour le plaisir pour que les gens découvrent le sport , commente le directeur et responsable des communications, Pascal Gagné.

M. Gagné se félicite donc d’avoir attendu. On a un très beau lac ce matin, on a vu des années plus difficiles, belle température, les gens sont au rendez-vous, c’est pour ça qu’on fait ça!

Ils étaient plus d'une centaine d'adultes à prendre le départ dimanche matin. Photo : Gracieuseté Triathlon de Pohénégamook

Les compétitions pour adultes ont débuté dimanche à 8 h 30 pour se terminer en fin de matinée. En raison de la pandémie, aucune remise de prix n’est prévue. L’après-midi sera consacré à la compétition destinée aux jeunes de 4 à 11 ans.