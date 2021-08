Les coureurs répondent présents au retour du demi-marathon de Lévis

Ils étaient nombreux dimanche matin sur les lignes de départ à Lévis. Les lignes parce que les coureurs ne commençaient pas leur course dans le traditionnel peloton.

Ce sont des départs, par vagues, pas de peloton ou de masse. On répartit un peu le déroulement de notre journée sur plusieurs heures, en fonction d’éviter les rassemblements , explique Marianne Pelchat, productrice déléguée pour GESTEV, la boîte qui organise la course.

Malgré cette formule différente, les coureurs rencontrés sur place étaient ravis de ce retour de la course en groupe.

On se sent en sécurité, c’est vraiment une belle course , indique Geneviève Dumais, venue de Montréal pour participer à sa première course du genre depuis 2020.

Un des départs de la journée de dimanche pour l'épreuve du 21 km. Photo : Radio-Canada

Pour bien des participants, c’est la communion permise par l’activité physique qui était particulièrement appréciée.

On s’entraîne chacun de notre côté, mais de revenir en groupe, de voir la foule, c’est intéressant , souligne Rémi Couillard de Montmagny.

Et c’est surtout cet élément qui marque bien des coureurs. Gilles Groleau renchérit: on voit d’autres personnes comme nous, qui se sont fixé des objectifs. [...] C’est le plaisir de courir.

Le demi-marathon de Lévis est le premier événement d’envergure de course à pied depuis octobre 2019 à avoir lieu dans la grande région de Québec.