COVID-19 : 579 nouveaux cas au Québec, mais aucun décès en plus

Dans un message publié sur Twitter, le ministère de la Santé fait également état de 126 personnes hospitalisées en raison de la maladie, soit un recul de 5 depuis la veille. De ce nombre, 36 se trouvent aux soins intensifs, en baisse de 2.

Toujours au dire de la Santé, 17 659 tests de dépistage ont été analysés lors des dernières 24 heures, ce qui équivaut à 2,6 % de cas positifs comparativement au nombre total d'examens.

Environ le tiers (32,2 %) des cas de contamination sont imputables au variant Delta du virus, beaucoup plus contagieux que la forme « originale » du virus.

Dans son propre tweet, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a établi un parallèle avec les statistiques publiées à pareille date, l'an dernier : on comptait alors 122 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que 112 personnes hospitalisées.

Le [variant] Delta est si contagieux qu'il en résulte en [cinq fois] plus de cas, pendant que le vaccin permet une stabilité relative dans les hospitalisations , écrit-il, avant d'affirmer que cela était encourageant .

Quelque 78 % de la population québécoise âgée de 12 ans et plus a reçu ses deux doses de vaccin contre la COVID-19. Au total, 30 682 personnes ont été vaccinées samedi, première et deuxième doses combinées.