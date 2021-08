COVID-19 : L’Ontario recense 740 nouveaux cas et 2 décès supplémentaires

La moyenne des cas quotidiens sur sept jours, qui donne une meilleure idée de la tendance, s’élève désormais à 688, son plus haut niveau depuis le 8 juin.

À titre de comparaison, le plus bas niveau de cette moyenne depuis le début de l’année est survenu le 21 juillet dernier, et était de 150, et le plus haut niveau jamais atteint remonte au 17 avril avec une moyenne de 4370 nouveaux cas par jour sur une période de 7 jours.

Avec deux nouveaux morts à déplorer, le bilan de la province passe à 9498 personnes décédées pour des raisons liées au coronavirus depuis le début de la pandémie.

Santé publique Ontario rapporte par ailleurs 561 nouvelles guérisons, soit moins que le nombre de nouvelles infections, faisant en sorte que le nombre de cas actifs augmente de 177 ce dimanche, pour atteindre 5874. Un chiffre qui a plus que doublé en un mois.

Sur les 780 nouveaux cas recensés dimanche, 189 concernent des personnes complètement vaccinées.

Ce sont 22 890 tests de dépistages qui ont été réalisés la veille.

Dans les hôpitaux de la province, on compte 4 patients atteints de la COVID-19 de moins dans les unités de soins intensifs par rapport à samedi, pour un total de 158.

Côté vaccination, un peu moins de 30 000 doses ont été injectées au cours des dernières 24 h. L’Ontario compte désormais 9 911 914 vaccinations complétées.