Deux visions pour la mairie de Grosses-Roches

Victoire Marin, qui sollicite un quatrième mandat, souhaite poursuivre le travail entamé. Mme Marin a été mairesse pendant 10 ans, de 2003 à 2013. Battue par l’ancien préfet de la Matanie en 2013, André Morin, elle a été réélue au scrutin municipal de 2017.

Son adversaire, Jonathan Massé, ancien président du comité de développement du village, croit que la petite municipalité de 385 habitants devrait miser sur des projets mobilisateurs pour se revitaliser.

Le défi de la revitalisation

Après Saint-Jean-de-Cherbourg et Les Méchins, Grosses-Roches est la municipalité dont l’indice de vitalité économique demeure le moins élevé en Matanie, soit -18,9.

L'indice de vitalité économique de l'Institut de la statistique du Québec est basé sur trois indicateurs soit le taux de travailleurs, le revenu total médian et le taux d’accroissement annuel moyen de la population.

Économiquement, le village semble traîner de la patte. L’âge médian de la population est de 50 ans. Le taux de travailleurs de 25 à 64 ans est à peine supérieur à 50 %, soit le deuxième plus bas de la Matanie, après Saint-Jean-de-Cherbourg.

Le revenu médian, de 23 801 $, est aussi largement plus bas que celui de l’ensemble du Québec soit près de 38 000 $ en 2019.

Rues de Grosses-Roches Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Ces données sont toutefois moins sombres que celles de 2003 où l’indice de vitalité était de -32.

Dix ans plus tard, la fermeture de l’école avait été un autre choc pour les villageois. Lors de la campagne de 2013, Victoire Marin avait d’ailleurs lancé un cri d’alarme sur l’avenir de sa municipalité.

Le renouveau

En 2021, elle se dit moins inquiète et estime que Grosses-Roches va mieux : Les craintes sont moins là, les maisons presque toutes vendues .

L’âge moyen de la population a aussi été abaissé, même si, observe Mme Marin, beaucoup de nouveaux résidents sont surtout des villégiateurs : C’est sûr que l’hiver il y a beaucoup de fenêtres où il n’y a pas de lumière . Malgré tout, certains indices comme la relance du magasin général lui donnent espoir. Je suis très optimiste avec ce qui s’en vient.

Les priorités de Victoire Marin

Victoire Marin fait de la réfection des rues principales, le dossier prioritaire des élections. On est déjà en train d’aller chercher des subventions pour le surfaçage de la rue du Rosaire et de la rue Saint-Jean. Pour ce qui est de Mgr-Ross, c'est déjà dans les mains de l’ingénieur pour préparer ce qu’il faut pour le printemps prochain.

La mairesse sortante explique que le bureau municipal, actuellement dans la résidence de la directrice générale, sera bientôt déménagé au garage municipal. Les plans sont faits, on est en appel de subvention pour tout mettre en plan l’année prochaine, au printemps.

Réunion de la MRC de la Matanie avec dans l'ordre, de gauche à droite, Andrew Turcotte, maire de Sainte-Félicité, Jean-Roland Lebrun, maire de Saint-Adelme, Jérôme Landry, maire de Matane, Victoire Marin, mairesse de Grosses-Roches et Rémi Fortin, maire de Saint-René (archives) Photo : Radio-Canada

Celle qui connaît bien la politique municipale et qui fait partie de presque tous les comités de la MRCMunicipalité régionale de comté ne veut pas prendre d'engagement à plus long terme.

Je n’ai jamais fait de promesse. Faire des promesses pour un mandat de quatre ans, tu risques de te river le nez bien souvent. Une citation de :Victoire Marin, mairesse sortante et candidate à la mairie de Grosses-Roches

Elle compte sur cette expérience politique pour se faire valoir ainsi que sur sa connaissance du village qu’elle habite depuis 73 ans. Ça prend une mémoire, et cette mémoire-là je l’ai.

Les priorités de Jonathan Massé

Dans la jeune quarantaine, mais déjà père de deux enfants adultes, Jonathan Massé s’est installé à Grosses-Roches, il y a environ un an.

Toutefois, ces relations avec le lieu remontent à l’enfance puisque sa famille y possède un terrain depuis quelques décennies. Mes parents avaient acheté des commerces à Percé et on arrêtait ici deux ou trois jours entre la rive sud de Montréal et Percé. J’ai de beaux souvenirs.

J'affiche mes couleurs, indique M. Massé qui souhaite miser sur le développement de nouveaux projets pour redonner un second souffle à la petite municipalité. Photo : gracieuseté Jonathan Massé

Son père avait projeté d’aménager un camping, mais le projet a été abandonné à la suite d’un événement, raconte M. Massé. C’est à partir de ce terrain que j’ai acheté les terrains à côté, il y a cinq ans pour commencer à m’établir dans la région , explique l’entrepreneur.

Il demande d’ailleurs à ce qu’il n’y ait pas de confusion entre ses projets d’affaires, qui ont été retardés en raison de la pandémie et des coûts de construction, et son engagement dans le monde municipal.

Impliqué dans plusieurs organisations communautaires du village, Jonathan Massé juge que Grosses-Roches pourrait faire mieux. Le village est dévitalisé présentement parce qu’il a eu un manque de dynamisme et d’ouverture sur des projets. C’est ce qui m’amène à me lancer en politique.

Jonathan Massé donne l’exemple de l’ancienne école, au cœur du village.

Un projet de réaffectation a fait l’objet d’une courte consultation à la demande du Club des 50 ans et plus qui voulait reprendre le bâtiment. D’autres organisations songeaient aussi à s’y installer. J’avais à l’époque suggéré que ce soit la MRCMunicipalité régionale de comté qui gère ça pour voir la faisabilité du projet. On m’a répondu que Grosses-Roches était assez grande pour s’occuper de ça , explique M. Massé.

Il n’y a pas eu de suite, dit celui qui fait maintenant de ce projet un enjeu électoral. Quand on arrive avec des projets novateurs, par manque de ressources ou de vision, à Grosses-Roches présentement, c’est complexe de faire avancer les dossiers, d’avoir l’accord de la municipalité. Des fois, les gens se découragent.

Il n’y a pas de volonté d’embarquer dans des projets comme ça au niveau municipal, par contre je crois qu’il y a une volonté au niveau des citoyens. Une citation de :Jonathan Massé, candidat à la mairie de Grosses-Roches

Besoins financiers

Victoire Marin estime que la revitalisation de l’ancienne école devrait être prise en charge par un comité à but non lucratif. Un tel comité, croit-elle, aurait plus de latitude qu’une municipalité. La Municipalité n’a pas les moyens, c’est un projet qui va chercher dans les deux millions , fait valoir Mme Marin.

Ce n’est pas la volonté qui manque, bien souvent c’est l’argent , commente celle qui rappelle avoir obtenu des taux de financement supérieurs à 90 % pour les travaux de mise aux normes du traitement de l’eau potable et des eaux usées.

La capacité de payer des contribuables demeure un souci, relève Mme Marin. L’an dernier, avant les fêtes, il y avait encore 100 000 $ de taxes qui n’étaient pas encore payées.

Village de Grosses-Roches Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Conscient des besoins financiers de la municipalité, Jonathan Massé souhaite que son village puisse aller chercher l’aide allouée présentement par Québec et les MRCMunicipalité régionale de comté pour aider les municipalités dévitalisées. Si on n’en profite pas à ce moment-là, ce n’est pas quatre ans plus tard qu’il va falloir dire : "Ah! les autres villages ont tout eu, nous, on n’a jamais rien".

En tant qu’entrepreneur, il estime être bien placé pour effectuer les démarches auprès des bailleurs de fonds et des organismes d’aide au développement.

Les limites du développement

Il croit que la région a aussi besoin d’un leadership qui stimule les plus jeunes à s’engager dans le développement du village. C’est plus dans cette optique que je veux m’engager : être l’étincelle qui rallume la flamme.

Jonathan se dit bien conscient des limites du développement dans une petite municipalité comme Grosses-Roches, qui compte néanmoins plusieurs atouts. Le village n’est pas en train de mourir. Vu que c’est un beau village paisible, les gens viennent prendre leur retraite ici , observe Jonathan Massé.

Comme Mme Marin, il constate qu’il y a peu de maisons à vendre. Les nouveaux arrivants, selon lui, sont simplement des gens déjà plus âgés. Il y a même un nouveau développement , souligne le candidat à la mairie.

Le café du Havre, la descente de bateau, l’accès public à la plage et à la mer sont autant d’attraits qui demandent seulement à être mis en valeur, relève M. Massé.

Havre de pêche de Grosses-Roches Photo : Joane Bérubé

Cet été, des percussionnistes se sont installés au havre de pêche chaque dimanche, ce qui a permis, illustre M. Massé, à de nombreux résidents de la Matanie de découvrir les lieux. C’est ce type de projets ou d’activités qu’il souhaite voir naître dans le village. J’affiche mes couleurs. Si les gens aiment mieux qu'il n’y ait rien dans ce sens-là, ils ont juste à ne pas voter pour moi.

Le développement du site du quai et du havre sur la rue de la Mer devrait se réaliser, le processus est en branle, rétorque Mme Marin. On a demandé à un ingénieur de travailler là-dessus .

Mme Marin fait état des nombreuses réglementations qui entourent la gestion municipale et qui ralentissent souvent le travail des élus. Ce n’est pas parce que ce n’est pas mis en place qu’on ne reconnaît pas les besoins.