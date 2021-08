Les conservateurs proposent un crédit d'impôt pour relancer les PME

Moteur économique des régions du pays, les petites et moyennes entreprises (PME) ont souffert depuis le début de la crise sanitaire, comme en témoignent les innombrables affiches « À LOUER » placardées dans les vitrines des commerces.

Je sais que beaucoup de gens cherchent à partir de nouvelles entreprises [...], mais ils ont besoin d'argent pour le faire , a raconté le chef conservateur Erin O'Toole.

Nous disons donc aux Canadiens qui ont de l'argent à investir : investissez dans votre communauté, contribuez à créer des emplois pour vos voisins. Une citation de :Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada

Pour renverser la tendance observée au cours de la pandémie, M. O'Toole est d'avis qu'il faut « diminuer de façon responsable » les programmes d'aide à l'emploi au profit d'autres incitatifs. À commercer par un nouveau « crédit d'impôt pour la relance des PME ».

Déjà annoncée lors du dévoilement de la plateforme conservatrice en début de campagne, cette mesure permettrait aux Canadiens investissant personnellement dans une PME de bénéficier d'un crédit d'impôt de 25 % sur un montant maximal de 100 000 $ au cours des deux prochaines années.

En visite à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, M. O'Toole a réitéré sa volonté de récupérer le million d'emplois qui ont été perdus pendant la pandémie.

Un prêt pour les PME

Pour ce faire, les conservateurs veulent aussi mettre sur pied le « prêt sur la relance des PME ».

Plus généreux que le programme de Compte d'urgence sur les entreprises canadiennes (CUEC), qui permet aux entreprises de présenter une demande de prêt de 60 000 $ auprès du fédéral, cette nouvelle mesure représenterait jusqu'à 4 mois de revenus prépandémie, pour un maximum de 200 000 $ , soutient le PCCParti conservateur du Canada .

Surtout, les PME n’auront pas à rembourser 25 % de ce prêt , selon les pertes de revenus, a affirmé M. O'Toole.

Le Parti conservateur souhaiterait en outre mettre en place un « accélérateur canadien d'investissement » pour les petites entreprises, soit un crédit d'impôt de 5 % pour tout investissement en capital fait en 2022 et 2023.

Les premiers 25 000 $ de ce crédit d'impôt seraient remboursables pour les petites entreprises.

S'ils sont portés au pouvoir, les conservateurs s'engagent à réformer la Banque de développement du Canada pour rendre les programmes de prêts plus accessibles aux petites entreprises. En point de presse, M. O'Toole n'a toutefois pas précisé comment son parti s'y prendrait.

Au début de l'année, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante prévoyait la disparition de 2,4 millions de postes dans les prochains mois en raison de faillites ou de liquidations causées par la pandémie.

Dans son Enquête canadienne sur la situation des entreprises pour le deuxième trimestre de 2021 publiée en mai, Statique Canada notait que les entreprises étaient inquiètes de leur survie, 37,1 % d'entre elles s'attendant à une diminution de leur rentabilité pour les trois mois à venir.

Amené sur un autre terrain par les journalistes au terme de son annonce, le chef conservateur n'a pas voulu s'engager à honorer l'entente de 6 milliards de dollars conclue entre le gouvernement Trudeau et Québec.

En vertu de cet accord, le fédéral doit verser cette somme sur une période de 5 ans pour la création de places au sein du réseau des garderies subventionnées.

S'il est élu, le Parti conservateur va coordonner les programmes avec les provinces et aider les familles québécoises directement , a répondu M. O'Toole. Avec des programmes comme les garderies, on va donner [une] assistance pour les familles immédiatement, pas dans un autre cinq ans comme M. Trudeau.

Des propos conspirationnistes

La question du programme de garderies n’est pas le seul dossier sur lequel le chef conservateur a refusé d'offrir une réponse claire.

Talonné au sujet de la candidate Cheryl Gallant, qui a tenu des propos de nature conspirationniste sur les réseaux sociaux, M. O’Toole n’a pas voulu condamner le comportement de sa candidate.

Erin O’Toole a brandi sa plateforme électorale, répétant qu'il faisait campagne pour « le redressement du Canada ». Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Mme Gallant, qui tente de se faire réélire dans la circonscription ontarienne de Renfrew—Nipissing—Pembroke, a déclaré que Justin Trudeau et les libéraux radicaux planifieraient la mise en place d’un « confinement climatique ».

Dans une vidéo publiée en juin sur YouTube, la candidate accuse les libéraux de parler d’ urgence climatique plutôt que de changements climatiques dans le but de justifier un éventuel confinement climatique .

Selon cette théorie du complot, d’importantes restrictions seraient imposées aux citoyens par le gouvernement pour lutter contre les changements climatiques.

Nous sommes fatigués des restrictions et des confinements, et c’est pour ça que dans les premiers jours de cette campagne, j’ai présenté mon plan pour le redressement du Canada, pour remettre le pays sur les rails et avoir moins de restrictions et moins de confinement dans le futur , a répondu M. O’Toole.