De passage en N.-É., la ministre Bernadette Jordan s’attaque à la pollution plastique

Bernadette Jordan, Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne dans le cabinet de Justin Trudeau, était de passage en Nouvelle-Écosse samedi.

La députée de South Shore—St. Margarets a déclaré devant ses partisans qu’un gouvernement libéral mettrait fin à la pollution causée par le plastique d’ici 2030.

Les Canadiens en ont assez de voir le plastique polluer nos océans, nos lacs, nos rivières et nos terres et nuire aux écosystèmes qui abritent une faune et une flore marines inestimables , a dit Bernadette Jordan.

La ministre fédérale des Pêches, Bernadette Jordan.(Archive). Photo : CBC

Les Libéraux veulent récupérer tous les plastiques et fixer à au moins 50 % le seuil de matière recyclable dans le plastique.

Ils souhaitent également élargir les programmes de nettoyage des océans et des littoraux, pour permettre la récupération des engins de pêche perdus et abandonnés ainsi que les plastiques.

Plutôt que d’interdire les plastiques à usage unique, le Parti Conservateur préfère pour sa part miser sur la réduction de son usage, en encourageant le recyclage et interdire l’exportation à l’étranger de déchets plastiques.

Le NPDNouveau Parti démocratique promet de son côté d’interdire immédiatement les plastiques à usage unique et compte tenir les entreprises responsables du cycle de vie de leurs produits et emballages.

Pour terminer, le Parti vert souhaite que tous les emballages en plastique soient composés à 50 % de plastique recyclé d’ici 2030.