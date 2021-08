Premiers tours de piste au Centre de glaces

Le Centre de glaces Intact assurance de Québec n'est plus seulement la première promesse de campagne de Régis Labeaume en 2007, il est maintenant réalité et accessible au public. L'infrastructure flambant neuve a été inaugurée samedi matin.

Avec sa piste de 400 m et ses quatre patinoires au blanc immaculé, l'installation a séduit ses premiers visiteurs, nombreux samedi matin à enfiler leurs patins.

Ce centre n'est pas seulement réservé au grand public. Régis Labeaume espère, grâce à cette infrastructure, braquer les projecteurs sur Québec, lors de championnats mondiaux par exemple.

On est tout équipé pour la captation télé , souligne-t-il.

Des années d'attente et 69 millions de dollars ont été nécessaires pour que le Centre de glaces de Québec devienne réalité. Photo : Radio-Canada

Avant cela, les sportifs de haut niveau - que ce soit dans le patinage de vitesse ou le patinage artistique - ont maintenant une aire de jeux (et d'entraînements) dans l'Est canadien. La seule comparable se trouve dans les Prairies, à Calgary.

Béatrice Lamarche, patineuse de vitesse sur longue piste, s'en réjouit.

On est toujours en train de partir, revenir, changer les programmes d'entrainements. Là on va avoir une meilleure stabilité pour nos programmes et pour nous dans nos vies quotidiennes.

Avec les informations d'Hadi Hassin