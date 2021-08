Utiliser la pêche pour atténuer la douleur d’un stress post-traumatique

En plus de son rôle d’infirmière, elle a aussi travaillé comme négociatrice de crise. Je suis devenue très malade , raconte-t-elle.

Les gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de ces murs, mais on attend de vous que vous le gériez et que vous soyez normale dans la société.

Un jour, Christine Lapeer s’est réveillée dans une chambre d’hôpital, à Kingston, en Ontario. On lui a dit qu’elle avait tenté de mettre fin à ses jours. À ce moment, elle a su plus que jamais qu’elle allait avoir besoin d’aide.

Elle a donc consulté un psychiatre et un psychologue. Avec eux, elle a discuté de certains traitements et elle a constaté tous les effets bénéfiques de la pêche sur son moral. Depuis, sa bouée de sauvetage est devenue l’action de lancer une ligne à l’eau et de pêcher des poissons. Cette activité permet, dit-elle, à offrir une pause à son esprit marqué par les traumatismes.

Je n'ai jamais vu sur une photo une personne triste tenant un poisson , a illustré celle dont le partenaire qui a travaillé dans le milieu pénitencier a également souffert des mêmes démons.

Voulant aider autrui, Mme Lapeer a choisi de partager son traitement avec des anciens combattants et des premiers répondants qui sont aussi aux prises avec un syndrome de stress post-traumatique.

Elle a créé Mindful Fishing, soit des excursions de pêche totalement gratuites. Les personnes intéressées viennent sur son bateau ou la rejoignent sur place, et nul n’est obligé de parler, a-t-elle précisé. Le but est simplement de profiter de l’expérience.

Je veux qu’ils se portent bien, car si on ne s'occupe pas d'eux, personne ne va le faire , a-t-elle déploré.

Le retour du balancier

Au début du mois d’août, Christine Lapeer pêchait avec son copain, mais un bête accident leur a fait perdre de l’équipement totalisant une valeur d’environ 500 $.

Peu de temps après, un policier qui avait déjà bénéficié de Mindful Fishing est intervenu pour les aider. Il a par la suite lancé une collecte de fonds servant à payer l’équipement perdu, et bien plus.

Cela montre que le fait de passer quelques heures sur un bateau avec quelqu’un peut avoir un impact énorme sur leur vie , a constaté Mme Lapeer, un brin surprise et comblée par la tournure des événements.

Christine Lapeer pêche avec son partenaire. Photo : CBC/Robyn Miller

Aujourd’hui, elle travaille comme infirmière au service de santé mentale du comté de Lanark, où elle prend les appels pour le Service de police de Smiths Falls ainsi que pour le détachement du comté de Lanark de la Police provinciale de l’Ontario.

Chose certaine, elle traîne toujours une canne à pêche dans sa voiture parce que si un collègue, ou encore elle-même, doit composer avec un déclencheur de traumatisme, elle va aussitôt pêcher. La meilleure thérapie possible.

Avec les informations de Robyn Miller