Des jeunes candidats du NPD veulent créer la surprise

Ils espèrent voir déferler le 20 septembre une vague orange dans la région et par la même occasion faire leur entrée à la Chambre des communes. Camille Esther Garon s’est déclarée dans Beauport-Limoilou, tandis que Tommy Bureau rêve de succéder à Jean-Yves Duclos, dans Québec.

Protéger l’environnement, rendre les logements abordables, réduire la dette des étudiants… Autant de thèmes vantés par le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, et qu’ils déclinent à leur réalité locale.

Pas de 3e lien

Cela signifie par exemple pour Camille Esther Garon pas de 3e lien parce qu’on ne peut pas augmenter nos gaz à effet de serre . À la place, elle préconise de développer le transport en commun et les solutions déjà existantes pour relier les deux rives, comme le traversier et les ponts.

Prétexte pour égratigner au passage l’action de Justin Trudeau.

Le pont de Québec, ça c’est un dossier qui a été lamentable chez les libéraux. Le pont de Québec, c’est avant tout notre patrimoine et faut bien en prendre soin.

Avant de nous faire dépenser 10 milliards de dollars, commençons par bien rénover nos liens. Une citation de :Camille Esther Garon, candidate néo-démocrate dans Beauport-Limoilou

Tommy Bureau affirme que le NPD correspond le plus à ses valeurs. Photo : Radio-Canada

Tommy Bureau assure que la crise du logement est présente dans les quartiers centraux de la Capitale-Nationale. Alors quand Jagmeet Singh annonce la construction de 500 000 logements abordables dans les 10 prochaines années s’il devient premier ministre, il est confiant d’en voir certains sortir de terre à Québec.

En plus de promouvoir leurs priorités, Camille Esther Caron et Tommy Bureau sont convaincus de faire une différence.

Fougue et enthousiasme

La situation ne s’est vraiment pas améliorée dans les six dernières années. (...) On sent que le gouvernement qui est en place continue à servir les ultras riches, alors qu’il y a des besoins sur le terrain. C’est pour ça qu’on est là , déclare-t-il.

La voix progressiste, elle est bel et bien là. Le NPDNouveau Parti démocratique , il est bel et bien vivant avec une génération qui est prête à foncer. Une génération qui est prête à s’assurer que la voix de toutes et de tous est bel et bien écoutée , clame-t-elle.

Un message que la jeune afro-québécoise de 26 ans colporte aussi sur les réseaux sociaux où elle est très active. Cette fougue et cet enthousiasme ravivent des souvenirs à Raymond Côté, député néo-démocrate dans Beauport-Limoilou de 2011 à 2015.

L'ancien député néo-démocrate dans Beauport-Limoilou, Raymond Côté, souhaite voir, le 20 septembre, un vague orange déferler sur le Canada. Photo : Radio-Canada

Camille [Esther Garon] me fait beaucoup penser à mes jeunes collègues de la vague orange de 2011. Beaucoup d’énergie, de la volonté et surtout un sens d’initiative impressionnant.

Convertir la confiance des électeurs dans les urnes

Désormais observateur de la scène politique, il constate que la popularité du NPDNouveau Parti démocratique peine à se retrouver dans les urnes.

Le défi pour Camille et Jagmeet, c'est de mettre en confiance les électeurs. Un peu comme j’ai vécu moi-même lors de mes campagnes en 2006 et en 2008.

À l’époque, il se rappelle avoir souvent entendu ce commentaire : Oh, M. Côté! Si je croyais en vos chances d’être élu, je voterais pour vous. C’est ce qui s’est produit à l’issue de sa troisième tentative.

