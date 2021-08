Bolsonaro dit avoir trois options : la prison, la mort ou la victoire

Vous pouvez être sûr que la première option n'existe pas. Je fais ce qu'il faut et je ne dois rien à personne , a déclaré le président samedi lors d'une rencontre avec des évangéliques au cours d'une visite à Goiania, dans le centre du pays.

Dans un contexte de tensions avec le pouvoir judiciaire, le président, qui cherche à être réélu en 2022 selon des déclarations reproduites par la presse locale, s'en est pris une nouvelle fois au Tribunal suprême fédéral (STF) et au Tribunal supérieur électoral (TSE), et a prévenu : Aucun homme ici sur terre ne va m'intimider.

Jair Bolsonaro a subi un revers mercredi, lorsque le président du Sénat brésilien, Rodrigo Pacheco, a rejeté sa demande d'engager une procédure de destitution contre Alexandre de Moraes, l'un des 11 juges du STF, et membre du TSE.

Le différend a débuté il y a plusieurs mois, notamment en raison de la remise en cause par Bolsonaro de la légitimité du système de vote électronique brésilien, en place depuis 1996.

Plusieurs enquêtes

La Cour suprême a ouvert plusieurs enquêtes contre le chef de l'État.

Au début du mois, le juge Alexandre de Moraes a ordonné que le président fasse l'objet d'une enquête pour diffamation et incitation au crime .

Le TSE a par ailleurs inclus le président dans une enquête ouverte en 2019 par le STF sur des infractions et des menaces à l'encontre de plusieurs de ses juges.

Vendredi, avant de se rendre à Goiania, Jair Bolsonaro a encouragé la population à s'armer : Tout le monde doit acheter un fusil. Un peuple armé ne sera jamais asservi , a-t-il déclaré.

Et alors que l'inflation suscite de plus en plus d'inquiétudes dans le pays, il a ajouté : Je sais que c'est cher. Un idiot pourrait dire "il faut acheter des haricots". Mon gars, si tu ne veux pas acheter un fusil, ne dérange pas ceux qui veulent en acheter un.

Samedi matin, dans la capitale de l'État de Goiás, le président s'est promené sans masque parmi une foule de partisans devant le temple, selon des images diffusées sur ses réseaux sociaux.

Il a ensuite appelé depuis la scène les évangéliques – qui ont largement contribué à son élection – à participer aux manifestations de soutien prévues pour le 7 septembre, date de la commémoration du jour de l'indépendance.