Le Parti Libéral veut mettre fin à la pollution plastique

L'annonce nationale a été faite au parc Jacques-Cartier cet après-midi par la candidate Marie-Claude Bibeau et l'équipe libérale des Cantons-de-l'Est.

Les promesses

Le Parti veut notamment exiger que tous les emballages en plastique soient composés à 50% de plastique recyclé d'ici 2030, en plus d'avoir pour cible de recycler 90% des bouteilles de plastique d'ici 2029.

Ils comptent aussi responsabiliser les manufacturiers en ce qui concerne la collecte et le recyclage des déchets. Un nouveau registre public fédéral pourrait être créé, obligeant les fabricants à déclarer chaque année le volume et le type de produit et d'emballage de plastique qu'ils vendent au Canada.

Un fond de 100 M$ de dollars serait créé pour soutenir des solutions de rechange.

L'annonce comprenait aussi le droit à la réparation des électroménagers pour mettre fin à l'obsolescence programmée. Les réparations devraient être plus abordables avec un crédit d'impôt allant jusqu'à 500 $ pour ceux qui réparent au lieu d’acheter neuf. Les fabricants d’électroménagers devront aussi fournir manuels et pièces de rechange.

Quelque 29 000 tonnes de plastique aboutissent chaque année dans notre environnement, a déclaré la candidate libérale dans Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau. Nous ne recyclons que 9 % du plastique qui est envoyé aux ordures. Le plastique qui n'est pas recyclé vaut environ 8 milliards de dollars. Le gouvernement libéral prendra des mesures supplémentaires pour mettre fin à la pollution par le plastique d'ici 2030 et tirer pleinement parti des opportunités économiques qui en découlent.

Ce qu’en pensent les autres

Les autres partis restent méfiants après cette annonce, assurant que les libéraux ne pourront pas réaliser ce projet.

C'est sûr que la cause est noble, mais le parti libéral a déjà promis de bannir le plastique à usage unique et ne l'a toujours pas fait. Donc je pense qu'il ne faut pas trop se fier à ce qu'ils disent. Une citation de :Marika Lalime, candidate dans Sherbrooke, NPD.

La candidate bloquiste dans Compton-Stanstead, Nathalie Bresse, pense que 2030 est trop tard. Il faut faire quelque chose maintenant, a-t-elle martelé. Pas demain, pas dans trois jours, pas dans trois ans, c'est maintenant qu'il faut agir et là ce que les libéraux nous ramènent, c'est du réchauffé de 2019.

En effet, en 2019, Radio-Canada écrivait cela : Lors du dernier sommet du G7, le Canada, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie avaient signé une charte visant à recycler et à réutiliser au moins 55 % des emballages de plastique d'ici 2030 .

Le Parti conservateur n’a pas donné d’entrevue à ce sujet, mais a mentionné par écrit que le plan conservateur avait sensiblement les mêmes réductions d'émissions que le plan du gouvernement actuel, tout en créant des emplois et stimulant l'économie .

Avec les informations d'Arianne Béland.