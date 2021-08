Cri du coeur de la communauté afghane de Toronto

Des centaines d’Afghans et de sympathisants ont manifesté samedi devant l’hôtel de ville de Toronto pour dénoncer la prise du pouvoir par les talibans et exprimer leur soutien à la population afghane.

Ils ont demandé au Canada et aux autres membres de la communauté internationale d’accepter plus de réfugiés afghans et d’agir rapidement.

Jusqu’à présent, le Canada a évacué environ 3700 personnes. Selon Ottawa, environ 300 personnes ont terminé leur quarantaine et sont arrivées dans leur communauté d'accueil, en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta.

Les Forces armées canadiennes ont mis fin aux opérations d’évacuation, une situation qui inquiète des membres de la communauté torontoise. Des Canadiens et des Afghans vulnérables demeurent coincés sur place.

La famille de Zahra Nader, une journaliste afghane qui poursuit des études à l’Université York, est toujours en Afghanistan. Un de ses amis journalistes a perdu la vie dans l’attentat près de l’aéroport de Kaboul.

Le Canada a promis d’aider les journalistes, les défenseurs des droits de la personne et les minorités , rappelle-t-elle.

Jusqu’ici, ses appels à l’aide aux autorités canadiennes et groupes de journalistes n’ont mené à rien de concret , constate-t-elle avec tristesse. On a l’impression que nos vies, que nos demandes, ne comptent pas et que tout le monde s’en fout , déplore-t-elle.

Somayeh Rahimi s’inquiète également du sort des siens restés au pays, notamment de ses jeunes soeurs non mariées qui pourraient facilement tomber aux mains des talibans si ceux-ci se présentaient à la maison familiale.

Elle raconte qu’une bombe a explosé dans le véhicule de son frère, qui était chauffeur d’autobus pour une école de filles, faisant plusieurs victimes. Il s’en est sorti, mais il craint pour sa vie , souligne Mme Rahimi.

Je veux juste demander au gouvernement canadien, s’il vous plaît, aidez le peuple afghan , lance-t-elle en ajoutant qu’elle est consciente qu’il y a eu de l’aide, mais que les besoins sont immenses.

Dans le quotidien, les gens ont du mal à se procurer les nécessités de la vie, comme la nourriture et les médicaments, précise-t-elle. Même si les gens voulaient envoyer un transfert d’argent à leurs proches en Afghanistan, explique-t-elle, ceux-ci seraient incapables de l’encaisser en raison de la fermeture des banques et des bureaux de change.

Les manifestants demandent au gouvernement fédéral de maintenir l’aide humanitaire.

D'après les informations de Camille Feireisen