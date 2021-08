La fondation Rock-Guertin vient en aide aux familles démunies

Une année record pour cet organisme n’est pas forcément mon signe. C’est signe qu’il y a une détresse, c’est signe qu’il y a un manque, idéalement on en aurait pas de demande , a souligné le directeur général de la fondation pour les élèves de la CSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke , Serge Audet.

Les paniers de la rentrée sont composés de nourriture, mais aussi de produits d’hygiène, à l’attention des familles dans le besoin, selon Sylvain Guertin. Ils sont donnés pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. À la rentrée, les familles ont des choix à faire, notamment pour le linge, les équipements scolaires, et autres , explique-t-il.

On voudrait que tous nos élèves restent au moins jusqu’au secondaire 5, et le but de la mission, c’est qu’ils soient nourris, parce que s’ils sont bien nourris ils vont être plus heureux à l’école.