Une épreuve de série mondiale au Vélo Victo Fest, à Victoriaville

La région accueillera trois championnats canadiens chez les maîtres ainsi que sa toute première étape de qualification pour les championnats du monde UCI de Gran Fondo. Le circuit Gran Fondo de 131 km permet aux cyclistes amateurs de courir comme les professionnels.

Les sportifs devront franchir des montées difficiles et termineront leur course au centre-ville de Victoriaville.

Les coureurs qui termineront parmi le premier quartile obtiendront un laissez-passer pour le championnat du monde prévu au mois d’octobre, en Bosnie.

Le coureur André Lamarche est un habitué du circuit. Il compte bien participer.

J’ai eu la piqûre de ces championnats-là. La première fois que j’ai fait les championnats en Italie, il y a quelqu’un qui me frappe sur l’épaule, [quelqu’un de la Norvège], puis il me dit : Quelle belle journée pour faire une course de vélo . Je me suis rendu compte que je n’étais pas le seul à vivre ce trip-là.

Le président de l’événement, Alexis Pinard, souhaite d’ailleurs que la municipalité devienne une destination pour les cyclistes du monde entier.

Avec les informations de Jacob Côté