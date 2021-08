Des parents condamnent le plan de rentrée scolaire en Colombie-Britannique

Les quelques dizaines de manifestants ont scandé des slogans du genre Les enfants avant la COVID! et Les parents unifiés ne peuvent être divisés!

Craignant un variant Delta plus transmissible, la Coalition pour les écoles sécuritaires qui s’est créée cet été tient à ce que tous les enfants, y compris ceux de la maternelle jusqu’à la 3e année, portent des masques à l’école.

L'inquiétude des parents fait suite à une décision du ministère de l’Éducation que les élèves de la 4e à la 12e année devront porter un masque à l’intérieur, tout comme les membres du personnel, lors de la réouverture des écoles le 7 septembre prochain.

Ma fille a 4 ans et entrera bientôt à la maternelle à Surrey. Elle porte un masque depuis un an déjà, et cela ne l’a pas traumatisée , a dit Amy Johnson, qui est également une enseignante de musique au primaire à Surrey, lors d'un discours livré aux manifestants.

Elle a aussi partagé un chapitre navrant de sa vie, lorsque sa fille a dû passer 10 semaines aux soins intensifs tout de suite après la naissance : Je ne peux pas imaginer avoir à traverser de telles semaines terrifiantes à nouveau.

Mon enfant est mis en danger par ce variant Delta. Je veux que les enfants de la maternelle à la 3e année aient au moins le même niveau de protection que les autres élèves. Une citation de :Amy Johnson, enseignante et mère

La ventilation sous la loupe

À part un mandat de masque plus large, les parents réclament aussi une meilleure qualité d'éducation à distance pour ceux qui ne se rendront pas en salle de classe, et une amélioration de la ventilation au sein même des écoles.

En réponse à une manifestation précédente du groupe, le ministère de l’Éducation a affirmé avoir augmenté le financement pour les programmes d’entretien annuel de 20 % depuis 2017, jusqu’à 240 millions de dollars cette année, et que ces programmes ont aidé à mettre à jour les systèmes de ventilation de 400 écoles.

Selon le ministère, 14,4 millions de dollars de plus seront débloqués cette année, soit des fonds que les districts scolaires peuvent utiliser pour améliorer la qualité de l’air.

Les parents disent cependant qu’il ne s’agit que de l’achèvement de mises à niveau déjà entamées l’an dernier, alors que les dangers du variant Delta nécessitent plus d’investissement.

Nous faisons face à une situation qui est tellement plus dangereuse que celle de l’année dernière. Une citation de :Dre Karina Ziegler, mère de famille

La Dre Ziegler souligne le nombre beaucoup plus élevé d’infections en Colombie-Britannique, comparativement à la même période l’an dernier.

La province a enregistré 867 nouveaux cas le 27 août 2021 et compte 5657 cas actifs, comparés à 68 nouveaux cas et 906 cas actifs, à la même date un an plus tôt. La Dre Ziegler a aussi mis en évidence l’Écosse, qui fait face à un nombre de cas records, depuis la réouverture de ses écoles.

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry a déclaré plusieurs fois au cours de la dernière année que le taux de transmission du virus dans les écoles est bas.

Les parents ont aussi partagé directement leurs inquiétudes avec la ministre de l’Éducation, Jennifer Whiteside, en publiant des messages sur Twitter.