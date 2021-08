Mary Cormier voulait entendre ce que le chef conservateur avait à dire. Avec son t-shirt fleuri et son masque à motif écossais, elle est arrivée juste avant 11 h, vendredi, à l’hôtel le plus pittoresque de Corner Brook, la petite ville de Terre-Neuve où elle habite, pour écouter Erin O’Toole. « Je crois en la démocratie et je pense que c’est important de voter », a-t-elle dit.