Des centaines de personnes défilent à Montréal en appui au peuple afghan

Le coup d'envoi a été donné vers midi au square Victoria, dans le centre-ville de la métropole. Le groupe s’est ensuite dirigé vers le nord. La marche rassemblait de nombreux jeunes, mais également des parents.

Le mot "tristesse" ne peut décrire comment on se sent , a déclaré Manija Mirhasan, l’une des organisatrices de l’événement qui se tenait aujourd’hui à Montréal, à Calgary et à Vancouver, en association avec le Global Movement for Peace in Afghanistan.

Qu’est-ce qui détermine qu’ici on a la chance de vivre en sécurité, en paix, et qu’autant de personnes là-bas doivent vivre dans la peur? Une citation de :Manija Mirhasan, l’une des organisatrices de l’événement

Née au Canada de parents afghans qui ont immigré au pays en 1997, Manija Mirhasan manifeste pour demander au gouvernement de Justin Trudeau d’accélérer le rapatriement de milliers d’afghans, mais aussi pour demander au Canada et aux autres membres des Nations unies de s’assurer du respect des droits du peuple.

En ce moment, avec les bombardements qui ont eu lieu à l’aéroport de Kaboul, ça ralentit le processus de rapatriement , affirme-t-elle.

Une de nos demandes, c’est d’essayer d’accélérer les choses afin de ramener les réfugiés le plus tôt possible pour que ces familles retrouvent une stabilité rapidement. Une citation de :Manija Mirhasan

Selon elle, des membres de sa famille toujours coincés en Afghanistan doivent se cacher à la maison, de peur d’attirer l’attention sur leurs filles. À Kaboul, les talibans essaient plus ou moins de bien se comporter, mais ailleurs, dans les autres provinces, il y a beaucoup de violence et de maltraitance , dit-elle.

Aide humanitaire d’urgence

Le groupe Global Movement for Peace in Afghanistan souhaite également faire pression sur le gouvernement et sur les autres pays membres des Nations unies pour que l’aide humanitaire continue à être acheminée en Afghanistan, où la famine guette 14 millions de personnes.

Selon le Programme alimentaire mondial ( PAMProgramme alimentaire mondial ), l'Afghanistan sera menacé par une catastrophe humanitaire si les Nations unies ne parviennent pas à réunir 200 millions de dollars américains d’ici septembre.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau