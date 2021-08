Un rassemblement contre la déclaration unique d’impôt à Shawinigan

Les Conservateurs en ont fait une promesse électorale dans leur « contrat avec les Québécois », et le Bloc Québécois appuie cette idée, qui est aussi une demande du gouvernement du Québec.

Plusieurs candidats du camp libéral se sont déplacés pour montrer leur soutien, dont le candidat libéral dans Saint-Maurice-Champlain François-Philippe Champagne ainsi que son homologue dans Trois-Rivières, Martin Francoeur.

C’est essentiel. Le centre fiscal, c’est un peu le moteur économique, social et démographique de toute la région, du Centre-du-Québec et de la Mauricie [...] Faut se rappeler une chose : quand l’Alcan a fermé, il y avait à peu près 500 employés. Là on parle de la survie de l’équivalent de quatre usines Alcan comme on avait ici à Shawinigan à l’époque , a commenté François-Philippe Champagne en marge du rassemblement.

Les maires de Shawinigan et de Trois-Rivières, Michel Angers et Jean Lamarche, ont rappelé l’importance de ces emplois bien rémunérés pour la ville et la région.

Je vais être en soutien aux employés, notamment aux employés de la fonction publique qui habitent Trois-Rivières. C’est l’ensemble, c’est vraiment dans une portée régionale qu’il faut voir ça. Lorsqu’on se targue de vouloir être une région qui travaille fort pour la diversification économique, d’avoir des gens de différents secteurs d’activités, c’est primordial. Ces emplois-là sont importants pour nous, et ils ont une portée positive sur l’ensemble de l’économie mauricienne , a indiqué Jean Lamarche sur place.

Plus tôt cette semaine, le maire de Shawinigan avait interpellé l’ensemble de la région, citoyens et représentants des autres villes, à se mobiliser pour manifester leur soutien au CNVR en rejetant l’idée de la déclaration unique d’impôt. On n’a pas les moyens en Mauricie, à Shawinigan, de perdre 2000 emplois , avait alors commenté Michel Angers.

Avec les informations de Magalie Masson