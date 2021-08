La situation sur les lieux reste extrêmement dangereuse et la menace d'une attaque terroriste contre l'aéroport demeure élevée , a écrit le président américain dans un communiqué, après avoir rencontré ses conseillers militaires et de sécurité.

Nos commandants m'ont informé qu'une attaque était très probable dans les 24 à 36 heures.

Un attentat perpétré jeudi près de l'aéroport de Kaboul a fait plus d'une centaine de morts, dont 13 soldats américains.

Cette attaque, revendiquée par l'État islamique au Khorasan (EI-K), a déclenché une frappe de représailles de l'armée américaine.

Deux cibles importantes du groupe EI-K, des organisateurs et opérateurs , ont été tuées, et une autre blessée dans une frappe de drone menée par les États-Unis en Afghanistan, a annoncé samedi le Pentagone.

Washington n'a pas révélé leurs noms.

J'ai dit que nous pourchasserions le groupe responsable de l'attaque contre nos troupes et des civils innocents à Kaboul, et nous l'avons fait […] Cette frappe n'était pas la dernière. Nous continuerons à traquer tout individu impliqué dans cet attentat odieux et les ferons payer. Une citation de :Joe Biden

Le Pentagone a publié samedi après-midi l'identité des 13 militaires tués dans l'attentat de jeudi. Parmi eux, cinq avaient 20 ans, soit la durée de la plus longue guerre des États-Unis, lancée en 2001 en Afghanistan.

Leur courage et leur altruisme ont permis jusqu'ici à plus de 117 000 personnes en danger de se retrouver en sécurité , en quittant l'Afghanistan depuis fin juillet, a salué Joe Biden.

Leurs dépouilles étaient en route samedi vers les États-Unis, selon le Pentagone qui n'a pas précisé quand elles arriveraient.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, est accompagné du général William «Hank» Taylor. Photo : AP / Susan Walsh

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a refusé d'expliciter si les cibles de samedi avaient été directement impliquées dans l'attentat de jeudi.

Il s'agit d'organisateurs et d'opérateurs de l'EI-K, c'est une raison déjà suffisante. Une citation de :John Kirby, porte-parole du Pentagone

Personne ne dit que parce que nous les avons eus, nous n'avons plus à nous inquiéter face à l'EI-K , a souligné le porte-parole, en affirmant que l'armée américaine restait concentrée sur cette menace encore active .

Vers la fin des évacuations à l’aéroport

À quelques jours de la date butoir du 31 août prévue pour le retrait des soldats américains après 20 ans de guerre, les évacuations de ceux qui veulent fuir le nouveau régime taliban touchent à leur fin à l'aéroport international Hamid Karzaï.

Les opérations sont d'autant plus délicates qu'elles se déroulent sous la menace de nouvelles attaques et alors que les talibans sont sur le point de prendre le contrôle de l'aéroport de Kaboul.

Lourdement armés, des combattants talibans circulaient samedi sur les terrains et dans les bâtiments annexes de l'aéroport, selon des journalistes de l'AFP, alors que des soldats du Corps des marines les observaient depuis le toit du terminal passagers.

Quelque 5400 personnes étaient réfugiées dans l'enceinte de l'aéroport samedi matin, attendant de monter dans un avion, selon des sources américaines.

Désormais, les talibans ont bouclé les routes menant à l'aéroport et ne laissent passer que les bus autorisés. Des journalistes de l'AFP ont vu plus d'une douzaine de bus décharger des passagers à la porte principale de l'aéroport samedi.

Mais les milliers de personnes qui étaient massées depuis des jours à l'extérieur du site, dernière enclave occupée par les forces occidentales en Afghanistan, dans l'espoir d'accéder au tarmac, ont disparu, a constaté un journaliste de l'AFP.

112 000 personnes évacuées

Avec l'attentat, les talibans et les Américains ont été forcés de collaborer plus étroitement. Les premiers ont scellé l'accès à l'aéroport, vers lequel seuls les bus disposant d'une autorisation sont désormais autorisés à s'avancer.

Nous avons des listes données par les Américains […] Si votre nom est sur la liste, vous pouvez passer , a expliqué à l'AFP un responsable taliban.

Au total, environ 112 000 personnes ont été évacuées depuis le 14 août, veille de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, selon les derniers chiffres du gouvernement américain.

De fait, il y a environ 1400 personnes à l'aéroport de Kaboul qui ont été contrôlées et se sont enregistrées pour des vols aujourd'hui , a indiqué le major général Hank Taylor samedi.

Selon un responsable du département d'État, environ 350 Américains ont informé la diplomatie américaine qu'ils cherchent encore à partir.

Le Pentagone a également confirmé avoir commencé à retirer des troupes américaines de l'aéroport.

Le porte-parole du Pentagone s'est fait rassurant au lendemain d'une passe d'armes de communication entre talibans et Américains, les insurgés annonçant avoir pris le contrôle de plusieurs parties de l'aéroport de Kaboul.

Nous contrôlons encore l'aéroport et nous contrôlons encore la sécurité à l'aéroport. Une citation de :John Kirby, porte-parole du Pentagone

Les évacuations n'ont pas été suspendues et continueront jusqu'à la fin , a déclaré John Kirby.

La France a mis fin vendredi soir à son pont aérien qui a permis d'évacuer près de 3000 personnes, dont plus de 2600 Afghans selon la ministre des Armées, Florence Parly.

La Suisse, l'Italie, l'Espagne et la Suède ont également annoncé vendredi avoir terminé leurs vols d'évacuation, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada ou l'Australie.

Côté britannique, les évacuations devaient s'arrêter samedi, selon le chef de l'armée, le général Nick Carter. Mais le premier ministre, Boris Johnson, a promis vendredi que Londres remuerait ciel et terre pour aider à sortir les Afghans admissibles à l'asile.

Des discussions entre la France et le Qatar

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé samedi que la France avait déjà évacué 2834 personnes d'Afghanistan et menait des discussions avec les talibans et le Qatar pour poursuivre l'évacuation d'Afghans menacés.

Ces évacuations sont planifiées conjointement avec le Qatar qui, dans le cadre de ses discussions avec les talibans, a la possibilité d'aménager des opérations de pont aérien , a précisé M. Macron lors d'une conférence de presse à Bagdad, où il participait à une conférence régionale.

Les talibans se sont efforcés depuis leur retour d'afficher une image d'ouverture et de modération. Mais beaucoup d'Afghans, souvent urbains et éduqués, redoutent qu'ils n'instaurent le même type de régime fondamentaliste et brutal que lorsqu'ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001.

Ceux qui ont travaillé ces dernières années avec les étrangers ou le gouvernement pro-occidental déchu, notamment, ont peur d'être réduits au silence, voire traqués, et ont nourri le flot des nombreux candidats au départ.

Les femmes ont le droit inné de travailler, a cherché à rassurer Sher Mohammad Abbas Stanikzai, un ancien négociateur taliban dans les pourparlers de paix vendredi, à Doha, au cours d'une conférence de presse.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a convoqué les membres permanents du Conseil de sécurité pour une réunion lundi sur la situation en Afghanistan.