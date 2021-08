Une cliente mécontente doit 30 000 $ à son chirurgien plastique pour diffamation

L'affaire, jugée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, sert de mise en garde. Les plateformes d'évaluation en ligne ne donnent pas carte blanche pour dire ce que l'on veut sans possibilité de conséquences , écrit le juge Gordon Weatherhill dans son jugement.

Le chirurgien plasticien Brian Peterson de Kelowna, dans la vallée de l'Okanagan, a pratiqué une augmentation mammaire sur Rosa Campagna Deck en 2015, mais elle n'était pas satisfaite des résultats, qui lui laissaient un sein plus bas que l'autre, selon les documents de cour.

Trois ans plus tard, elle a publié des critiques sur son site web et sur Google Reviews qui remettaient en question la compétence et la réputation du Dr Peterson, tout en affirmant qu'il avait commis des erreurs. Ces allégations ont été rejetées par après par le tribunal, qui a estimé qu'elle avait déformé les faits.

Trois mois après l'opération, mon petit sein est devenu déformé vers le bas, et l'autre était plus haut de plus d'un pouce , a écrit Mme Campagna Deck dans ses commentaires.

Je ne me sentais pas bien d'avoir laissé ce chirurgien m'opérer. Une citation de :Rosa Campagna Deck, cliente du Dr Brian Peterson

Brian Peterson a demandé à la blogueuse de retirer ses critiques, ce qu'elle a refusé.

Des implants de taille différente

Lorsque Rosa Campagna Deck s'est rendue pour la première fois chez le Dr Peterson pour une consultation d'augmentation mammaire, le chirurgien a noté, lors d'un examen physique, que la défenderesse avait une déformation de la paroi thoracique, connue sous le nom de pectus excavatum, où l'avant de sa poitrine est concave, ce qui peut conduire à des seins qui ne semblent pas symétriques.

Le chirurgien a affirmé avoir expliqué ce problème à sa cliente et l'avoir prévenue que cela pourrait compliquer l'opération.

Il lui a recommandé de choisir deux implants de tailles différentes pour compenser la concavité de sa poitrine, ce qui, selon le juge Weatherhill, était indiqué dans ses notes sur la patiente. Mais Mme Campagna Deck a opté pour deux implants de la même taille.

Cependant, dans ses commentaires, Mme Campagna Deck a écrit que le chirurgien ne l'a jamais prévenue de la complexité de sa poitrine.

Rosa Campagna Deck a écrit des commentaires négatifs sur le web à propos du chirurgien plastique, le Dr Peterson, qui lui a posé ses implants mammaires. Photo : Radio-Canada / La facture

Mécontente des résultats, Mme Campagna Deck a contacté la clinique à plusieurs reprises, en se plaignant que son sein gauche était plus haut que le droit. Elle s'est également plainte d'ecchymoses résiduelles, ce qui, selon le Dr Peterson, était un effet secondaire normal de l'intervention.

Le chirurgien lui a répondu que l'implant n'était pas encore complètement en place, ce qui est normal, selon lui.

Il a également expliqué, selon le jugement, que si en mars l'implant n'était pas tombé, il pourrait effectuer une seconde opération. Or, Mme Campagna Deck avait pris un autre rendez-vous en février à la clinique, mais avec un autre médecin.

Deuxième chirurgie

Le deuxième chirurgien, le Dr Valnicek, a lui aussi recommandé qu'elle choisisse un implant plus grand pour corriger le déséquilibre, selon le juge. C'est lui qui a réalisé sa seconde opération, bien que le Dr Peterson ait proposé de la réaliser gratuitement pour s'assurer qu'elle soit satisfaite du résultat.

Mais une fois de plus, dans son compte rendu sur Google, elle a affiché ce que le juge a qualifié d'allégations mensongères.

J'ai suivi la suggestion du Dr Valnicek d'augmenter la taille d'un implant de 30 cm3 et je suis encore une fois très reconnaissante de ne pas avoir suivi le conseil malavisé du Dr Peterson, sinon mes seins ne seraient toujours pas symétriques comme ils le sont aujourd'hui , a-t-elle écrit.

Mon expérience avec ce chirurgien a été un cauchemar rempli d'anxiété. Une citation de :Rosa Campagna Deck, cliente du Dr Brian Peterson

Vrai ou faux?

Dans les affaires de diffamation, la vérité est l'ultime défense. En fin de compte, le juge Weatherhill a estimé que plusieurs des déclarations de Mme Campagna Deck étaient fausses. De plus, ses critiques reposaient en grande partie sur des opinions, qui peuvent aussi être protégées par le principe du commentaire loyal, mais ces commentaires doivent être fondés sur des faits.

D'après la description par la défenderesse d'un certain nombre de faits, je conclus qu'elle a déformé les faits , écrit le juge.

Ce jugement pourrait être considéré comme un avertissement pour tous ceux qui fréquentent les pages d'évaluation comme Yelp, Google, ou même Rate My Teacher. Les évaluations des consommateurs sont encouragées, mais elles ne devraient pas être laissées sans contrôle , a-t-il écrit.

Les commentaires diffamatoires déguisés en critiques qui ne sont pas factuelles ou qui peuvent être considérés comme des commentaires sont soumis aux lois sur la diffamation. Une citation de :Le juge Gordon Weatherhill dans son jugement

En plus de verser des dommages et intérêts, Mme Campagna Deck doit également supprimer ses critiques.

Avec les informations de CBC