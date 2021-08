Un droit à la réparation des électros, promettent les libéraux

Cette mesure permettrait de prolonger la durée de vie de ces appareils, qui bien souvent finissent à la poubelle lorsqu'une pièce devient défectueuse, a soutenu la libérale Marie-Claude Bibeau.

La candidate dans la circonscription de Compton–Stanstead a présenté « l'ambitieux » plan des libéraux pour poursuivre le travail entamé au cours de leurs deux mandats, à savoir réduire la quantité de déchets et éliminer la pollution plastique.

Le droit à la réparation va faire en sorte qu'on ne change pas nos électroménagers trop rapidement, mais qu'on prenne le temps de les faire réparer et que les pièces pour les faire réparer soient disponibles , a expliqué Mme Bibeau.

La candidate libérale dans Compton—Stanstead, Marie-Claude Bibeau Photo : Radio-Canada

Les Canadiens aux prises avec un appareil défectueux pourraient ainsi obtenir un crédit d'impôt afin d'assurer les frais de réparation, selon le plan des libéraux.

Le droit à la réparation est une formidable occasion pour chacun d'entre nous de faire réparer ses appareils à un prix abordable et d'ainsi diminuer la pression sur nos ressources naturelles et réduire la production de déchets. Une citation de :Marie-Claude Bibeau, candidate libérale dans Compton–Stanstead

En vertu de ce nouveau droit, les pièces qui sont d'ordinaire difficiles à trouver « vont être disponibles sur le marché », a assuré la candidate libérale, sans toutefois préciser par quels moyens elles le seront.

Mme Bibeau estime que les Canadiens seront portés à privilégier la réparation « quand c'est possible ».

Grâce à cette solution, le PLC entend développer un nouveau secteur de l'économie et engendrer des emplois au pays.

Les libéraux ont profité de cette annonce pour rappeler qu'ils avaient « agi vigoureusement » afin de mettre fin au gaspillage de plastique, notamment en interdisant les plastiques à usage unique nocifs. S'ils sont réélus, ils poursuivront leur objectif d'éliminer la pollution plastique d'ici 2030.

Depuis 2015, nous avons investi plus de 100 milliards de dollars dans l'action climatique et dans la croissance propre. [...] Nous sommes déterminés à dépasser nos objectifs de Paris et à atteindre zéro émission nette d'ici 2050 , a souligné Mme Bibeau.