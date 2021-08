Nombre record de participants à un camp équestre pour personnes à besoins spéciaux

Rainbow Riders a dépassé la barre des cent participants pour la toute première fois de son histoire.

Cet organisme sans but lucratif peut compter sur une grande équipe de bénévoles.

Grâce à leur engagement, des personnes avec des déficiences physiques, comme la paralysie cérébrale, ou encore avec des troubles du comportement et d'attention ou du spectre de l'autisme peuvent monter à cheval dans un environnement sécuritaire et encadré.

Theresa Rich est fière de ses rubans remportés en compétition équestre. Photo : Radio-Canada

Un camp valorisant

Sarah Evans a quitté son emploi à la fonction publique pour travailler comme instructrice à Rainbows Riders. Après avoir assisté à une seule leçon, sa décision a pris tout son sens.

À la fin de cette leçon-là, j'avais mal aux joues à cause des sourires et je me suis dit ok, c'est tout ce que je veux faire pour le reste de ma vie.

Les participants peuvent suivre des leçons dans des installations adaptées, mais bien plus encore. C'est pour apprendre à être en harmonie avec un autre être vivant, un cheval , confie Sarah Evans.

Sarah Evans a réorienté sa vie professionnelle pour devenir instructrice au camp Rainbow Riders. Photo : Radio-Canada

Les compétences qu'on apprend dans l'équitation thérapeutique, ce qui est très intéressant et très émouvant, c'est que ces compétences sont transférables dans la vie quotidienne , poursuit Sarah Evans. Pour nos cavaliers, ça leur donne vraiment une fierté.

Pour les enfants qui ne marchent pas, par exemple, pour ces gens-là, ils disent fréquemment ' le cheval me donne des jambes' et ça c'est vraiment...c'est vraiment très émouvant. Une citation de :Sarah Evans, instructrice

Theresa Rich est l'une des cavalières au camp. Elle est fière de montrer ses rubans obtenus lors des compétitions de Rainbow Riders. En voici un pour une première place, celui-là c'est pour une deuxième place.

Elle connaît tous les chevaux. Voici, ça c'est Rena , dit-elle en désignant une jument.

Lorsque l'on demande à Theresa ce qu'elle aime le plus ici, elle répond sans hésiter : Trotter! Et aller vite.

D'après un reportage de Josée Basque