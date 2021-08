Live Story, chronique d’un couple : portrait d'une relation toxique

Le premier long métrage de Jean-Sébastien Lozeau aborde un sujet très actuel, soit la dépendance aux réseaux sociaux, mais surtout une histoire d’amour toxique entre un homme et une femme et la souffrance masculine.

Le personnage principal Alex, joué par Sébastien Ricard, vient de se séparer de la mère de son fils et il est accro aux réseaux sociaux.

On a surtout accès à la souffrance masculine. Dans le film, Jean-Sébastien [Lozeau] livre sous forme de journal intime ce que ça fait à un papa qui se sépare de laisser sa famille. [...] Il veut constamment se faire reconnaître. Notre film est une photo de l’époque actuelle en traitant de l’instantané. Quand on publie des choses rapidement sur les réseaux sociaux, on ne réfléchit pas toujours à l’impact que ça peut avoir , précise la productrice Marilyn Bastien, qui joue aussi l’un des rôles principaux.

Décortiquer la douleur masculine

Le réalisateur Jean-Sébastien Lozeau, qui signe aussi le scénario, voulait plonger dans cette douleur masculine et dans les côtés sombres de la séparation.

Ce sont des choses dont on ne veut pas parler et qu'on retient souvent de mettre de l’avant. Je ne me suis pas gêné et j’ai exploré ça. Le bris d’une famille, que l’on soit un papa ou une maman, ça fait mal. Ça va souvent chercher des blessures profondes qui sont ancrées en nous bien avant [la rupture]. Une citation de :Jean-Sébastien Lozeau

Jean-Sébastien Lozeau ajoute que son film explore des zones émotives qu’on a encore peu explorées. Je pense que c’est un film qui s’approche beaucoup de notre modernité.

Dans le film, après sa séparation, le personnage principal entretient aussi une nouvelle relation très toxique avec Monica jouée par Marilyn Bastien.

Il y a beaucoup de relations toxiques qui existent et que les gens endurent. Je me suis demandé pourquoi on accepte une telle situation, tant du point de vue du gars que de la fille. En même temps, il y a une quête d’amour. Mais la solution est toujours la même : c’est d’apprendre à s’aimer soi-même avant , pense le réalisateur.

La vedette féminine du film « Live Story », Marilyn Bastien, qui est aussi productrice, et le réalisateur Jean-Sébastien Lozeau Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Jean-Sébastien Lozeau convient qu’il existe des relations de couple saines et heureuses. Il faut aussi dire que le toxique est souvent présent.

Le côté sombre des réseaux sociaux

Si les réseaux sociaux ont des points positifs et permettent de créer des liens avec des gens, il y a un revers à cette médaille. Jean-Sébastien Lozeau ne pouvait s’empêcher d’en voir les côtés négatifs.

C’est l’image d’une profonde solitude de personnages qui souffrent. C’est ce que j’ai essayé de traduire [à l’écran]. Une citation de :Jean-Sébastien Lozeau

Un film sociofinancé

Tourné en onze jours, le film est né de la rencontre entre Jean-Sébastien Lozeau et Marilyn Bastien. Cette dernière a finalement fondé sa compagnie pour produire le film, ce qui l’a exclu du financement traditionnel. Entre le sociofinancement, le tournage en 2018 et la postproduction, il y a eu la pandémie. Trois ans plus tard, le film sort en salle. J’ai l’impression que j’accouche d’un long projet et l’heure de vérité a sonné , avoue Marilyn Bastien.

Le réalisateur avoue que son film comporte des maladresses étant donné le manque de financement et la durée du tournage. Mais il ne pense pas que le film parfait existe.

Marilyn Bastien et Sébastien Ricard dans le film « Live Story » Photo : Sébastien Ventura

Dans toutes œuvres, il y a des maladresses. Je n’ai pas l’égo démesuré pour clamer que mon film est parfait, mais je suis fier de notre film dans l’expression du vrai et de l’authentique. Je pense que ça marque et que ces maladresses passent en deuxième. Ça fait aussi partie du thème et du style, car sur les réseaux sociaux, les gens regardent et montrent tout. Ce n’est pas toujours montré de façon impeccable , rappelle-t-il.

Jean-Sébastien Lozeau pense aussi que son film est un électrochoc. Ça frappe, peu importe que l’on vive ou non des relations toxiques ou le bris de notre famille ou que l’on soit accro aux réseaux sociaux, on va se retrouver quelque part dans les émotions de ces personnages.

Le réalisateur Jean-Sébastien Lozeau Photo : KFA

S’il s’agit du premier film de Jean-Sébastien Lozeau, qui a une longue expérience de réalisation, il a piloté plusieurs documentaires, notamment Au nom de Jéhovah qui raconte le quotidien des adeptes de ce mouvement religieux.

Jean-Sébastien Lozeau est un ancien témoin de Jéhovah. Il raconte son enfance dans ce mouvement dans son livre Réveillez-moi!. Son deuxième livre Ces jours juste avant le dernier lui a inspiré le scénario de ce long métrage.

Live Story, chronique d’un couple était le film d’ouverture des 13e Percéides, et a été sélectionné au Rendez-vous du cinéma québécois et francophone de Vancouver. Le film est en salle depuis le 27 août.

Avec les entrevues de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle du 15-18