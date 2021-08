La décision sur le passeport vaccinal au N.-B. rendue d’ici trois semaines

Nous avons demandé des analyses sur la question. Nous la recevrons au cabinet dans les deux prochaines semaines , a déclaré Blaine Higgs.

Le Nouveau-Brunswick a connu une augmentation des cas de COVID-19 au cours du dernier mois, dont 16 nouveaux cas confirmés vendredi, ce qui porte à 160 le nombre de cas actifs dans la province.

La médecin en chef adjoint de la santé, Dr Cristin Muecke, a recommandé jeudi aux gens de porter des masques dans les espaces publics intérieurs, étant donné la montée des cas depuis que la province est passée à la phase verte et a levé toutes les restrictions.

Port du masque obligatoire : pas pour le moment

Bien que certaines autres juridictions aient réimposé le port du masque, la situation au Nouveau-Brunswick ne justifie pas une telle mesure, selon Blaine Higgs.

Si vous regardez de l'autre côté, au Manitoba et en Colombie-Britannique ou au Québec, en Ontario, leur situation continue d'être très différente de la nôtre , a-t-il expliqué. Mais nous n'avons pas eu d'hospitalisations... Nous n'avons pas eu de maladies graves.

Blaine Higgs garde espoir qu'à la fin de l'été, lorsque les élèves retourneront à l'école le 7 septembre, le taux de vaccination augmentera. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il a souligné que près de 75 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont maintenant complètement vaccinés. Plus de 84 % ont reçu au moins une dose. Et puis nous avons un groupe qui [a] simplement choisi de ne pas se faire vacciner , a-t-il ajouté.

Selon lui, il serait injuste de pénaliser les personnes qui ont reçu le vaccin, en plus de décourager la vaccination.

Est-ce que nous continuons à dire à ceux-là qu'il n'y a aucun avantage pour eux à être vacciné, parce que vous devez continuer à porter un masque de toute façon ?

Une application pour un passeport vaccinal

Les passeports vaccinaux pourraient bientôt être à l'horizon si les taux de vaccination ne remontent pas, selon Blaine Higgs. Il a déclaré que la province est déjà en train de mettre au point une application de type passeport.

D'autres juridictions, comme la Colombie-Britannique, ont vu une augmentation significative des vaccinations après l'introduction des passeports, a-t-il déclaré. Et c'est ce que nous voulons .

À ceux d'entre vous qui n'ont pas été vaccinés, nous allons trouver des moyens de les inciter à se faire vacciner. Une citation de :Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Il a souligné que si le Nouveau-Brunswick adopte un système de passeport, les propriétaires d'entreprises pourraient refuser à des clients non vaccinés l’accès à leurs commerces.

Vendredi, le chef libéral Justin Trudeau a annoncé un fonds d'un milliard de dollars pour aider les provinces à créer leurs propres passeports vaccinaux.

Justin Trudeau a déclaré que s'il est réélu, Ottawa paiera pour le développement et le déploiement d’un passeport vaccinal. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Par ailleurs, Blaine Higgs a rejeté une proposition des libéraux visant à créer une loterie et à attribuer des prix aux personnes qui s'inscrivent pour se faire vacciner afin d'augmenter les taux de vaccination. Non, je ne paierai pas quelqu'un pour se faire vacciner , a-t-il rétorqué.

Vaccination des fonctionnaires : 13 septembre comme date limite

Les fonctionnaires du Nouveau-Brunswick ont jusqu'au 13 septembre pour être adéquatement vaccinés. Autrement, ils devront porter un couvre-visage et subir des tests de dépistage, selon une note interne obtenue par La Presse Canadienne.

Ceux qui refuseront de porter un couvre-visage ou de subir un test pourront être congédiés. Les nouveaux employés de l'État ont 45 jours pour prouver qu'ils sont vaccinés, sinon ils seront licenciés.

L'obligation d'être vacciné avait été annoncée la semaine dernière par le premier ministre Blaine Higgs, mais les modalités ont été remises jeudi aux employés de la fonction publique.

Avec des informations de Bobbi-Jean MacKinnon de CBC et de La Presse Canadienne