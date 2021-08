Une nouvelle aire de jeux dans le Sentier de la Nature de Rivière-Héva

Un module en bois de grande dimension et une petite cabane ont été construits sur le site au cours des dernières semaines. L’aire de jeux Agnico-Eagle est accessible après une marche de près d’un kilomètre dans les sentiers, situés près du chemin du Lac-Malartic.

Au début, on regardait pour avoir juste des balançoires, mais on a finalement fait le choix d’un projet de plus grande ampleur, souligne Robert Paquin, président du Comité du Sentier de la Nature. On voulait pouvoir amuser plus d’enfants en même temps, tout en le faisant loin de la rue, qui est assez passante. C’est très sécuritaire et ça va plaire aux enfants et à leurs parents.

Aménagé il y a 20 ans, le site du Sentier de la nature de Rivière-Héva comprend 14 kilomètres de sentiers, tant pour la randonnée, en été, que le ski ou la raquette en hiver.

Juste l’hiver dernier, on a comptabilisé plus de 1200 visites de partout dans la région. On voit aussi beaucoup de randonneurs en été. C’est utilisé au-delà de nos espérances , ajoute M. Paquin.

La nouvelle aire de jeux a nécessité un investissement de plus de 25 000 $, en provenance de plusieurs partenaires publics et privés. Le Comité souhaite maintenant ajouter, l’an prochain, des modules d’hébertisme au long du sentier d’interprétation.