L'Ontario rapporte 835 nouveaux cas de COVID-19, un nouveau sommet de la 4e vague

Le bilan de la santé publique fait également état de 7 décès de plus, et de 575 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs continue de grimper (+253) et atteint désormais 5697.

Dans le système de santé, 373 personnes sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID-19, soit 37 de plus que la veille. Le nombre de patients admis en soins intensifs a également augmenté et passe à 162 (+4).

Le site de la santé publique de la province rapporte que des 162 patients en soins intensifs, 154 ne sont pas complètement vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu.

Un peu plus de 28 500 tests ont été effectués au cours des dernières 24 h.

Côté vaccination, 24 545 doses ont été administrées vendredi à travers la province. La proportion des personnes éligibles à la vaccination et ayant reçu les deux doses progresse petit à petit et s’établit désormais à 75,9 %.

Par ailleurs, l'Ontario annoncera bientôt la création d'une preuve de vaccination provinciale, selon plusieurs sources de CBC proches du dossier.

Le plan devrait être révélé au début de la semaine prochaine.