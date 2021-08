Afghanistan : les Américains abattent un membre du groupe armé État islamique

L'armée américaine a annoncé vendredi avoir tué un membre du groupe armé État islamique (EI) en Afghanistan, moins de 48 heures après qu'un attentat suicide revendiqué par le groupe a tué jusqu'à 169 Afghans et 13 militaires américains à l'aéroport de Kaboul.

Le commandement central des États-Unis a déclaré que Washington avait mené une frappe de drones à Nangahar contre un membre de l' EIÉtat islamique qui serait impliqué dans la planification d'attaques contre les États-Unis à Kaboul.

La frappe a été lancée depuis l'extérieur de l'Afghanistan et a tué un individu. Le porte-parole de la défense William Urban a déclaré qu'il n'avait connaissance d'aucune victime civile.

Il n'était pas clair si cet individu était spécifiquement impliqué dans l'attentat suicide de jeudi à l’aéroport de Kaboul.

La rapidité avec laquelle l'armée américaine a riposté est le résultat de sa surveillance étroite de l' EIÉtat islamique et des années d'expérience dans le ciblage d'extrémistes dans des régions reculées du monde.

Cela montre également les limites du pouvoir américain pour éliminer les menaces extrémistes, qui, selon certains, auront plus de liberté de mouvement en Afghanistan maintenant que les talibans sont au pouvoir.

Risque d’attentats persistant

Le risque d'autres attentats persiste, selon Washington. Nous estimons qu'il y a toujours des menaces précises et crédibles , avait prévenu vendredi le porte-parole du Pentagone John Kirby. L'attachée de presse du président Biden, Jen Psaki, citant des experts sécuritaires, a estimé une autre attaque probable . Les prochains jours seront la période la plus dangereuse à ce jour , a-t-elle ajouté.

Vendredi soir, l'ambassade des États-Unis à Kaboul a demandé aux ressortissants américains de quitter immédiatement les abords de l'aéroport dans une alerte de sécurité.

En raison des menaces pour la sécurité à l'aéroport de Kaboul, nous continuons à conseiller aux citoyens américains d'éviter de se rendre à l'aéroport et d'éviter les portes de l'aéroport , a rappelé l'ambassade.

La tension à l’aéroport est très forte à quelques jours de la date-butoir du 31 août prévue pour le retrait des soldats américains d'Afghanistan après 20 ans de guerre.

Tensions autour de l’aéroport

Une famille de réfugiés afghans arrive à l'aéroport de Dulles, en Virginie Photo : AFP / OLIVIER DOULIERY

Les nouveaux dirigeants du pays ne s'occupent d'aucune des portes d'embarquement ni d'aucune des opérations à l'aéroport. C'est toujours sous le contrôle de l'armée américaine , a déclaré le porte-parole du Pentagone.

Plus tôt, les talibans avaient annoncé avoir pris le contrôle de plusieurs parties de l'aéroport. Aujourd'hui, trois endroits importants de la partie militaire de l'aéroport de Kaboul ont été évacués par les Américains et sont sous le contrôle de l'Émirat islamique , avait rapporté sur Twitter l'un de leurs porte-parole, Bilal Karimi.

Vendredi, la situation est demeurée calme à Kaboul, notamment autour de l'aéroport où les vols affrétés par les Occidentaux ont repris sur le tarmac de l'aéroport, la dernière enclave occupée par les forces occidentales en Afghanistan.

Quelque 5400 personnes sont actuellement réfugiées dans l'enceinte de l'aéroport, attendant de monter dans un avion, a dit le général américain Hank Taylor, précisant que les exfiltrations se dérouleraient jusqu'au dernier moment .

Au total, environ 109 000 personnes ont été évacuées depuis le 14 août, veille de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, selon les derniers chiffres du gouvernement américain.

L' OTANOrganisation du traité Atlantique Nord et l'Union européenne avaient appelé à poursuivre les évacuations malgré l'attentat.

Plusieurs pays mettent fin aux évacuations

Un homme vendant les drapeaux des talibans dans une rue de Kaboul Photo : AFP / AAMIR QURESHI

La France a mis fin vendredi soir à son pont aérien qui a permis d'évacuer près de 3000 personnes, dont plus de 2600 Afghans selon la ministre des Armées, Florence Parly.

Une délégation française a rencontré jeudi à Doha des représentants des talibans pour la première fois depuis qu'ils ont pris le pouvoir en Afghanistan le 15 août. Ces discussions ont porté sur la situation à l'aéroport de Kaboul et les opérations d'évacuations, selon les deux parties.

La Suisse, l'Italie, l'Espagne et la Suède ont terminé leurs vols d'évacuation, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada ou l'Australie avant elles.

Le premier ministre britannique Boris Johnson a indiqué que Londres remuera ciel et terre pour aider à sortir les Afghans éligibles à l'asile .

Rencontre à Bagdad

Le président français Emmanuel Macron à son arrivée à Bagdad en compagnie du premier ministre irakien, Mustafa al-Kadhemi Photo : AFP / LUDOVIC MARIN

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a convoqué les membres permanents du Conseil de Sécurité pour une réunion lundi sur la situation en Afghanistan.

Une conférence régionale samedi à Bagdad se penchera notamment sur l'Afghanistan. Sont notamment attendus les ministres iranien et saoudien des Affaires étrangères, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président français Emmanuel Macron, et le roi de Jordanie Abdallah II.