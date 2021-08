Voie de contournement de Lac-Mégantic : que proposent les candidats?

Adam Lukofsky, candidat du Parti libéral du Canada

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a promis la réalisation de la voie de contournement pour 2023.

Il y a une belle collaboration sur le terrain présentement, notamment avec les différents acteurs, on parle de la ville, des propriétaires des terrains, et l'idée c'est de vraiment avoir cette voie de contournement là en service en 2023, qui est la demande de l'ensemble de la collectivité , croit Adam Lukofsky.

Luc Berthold, candidat du Parti conservateur du Canada

Le député conservateur sortant de Mégantic-L'Érable indique ne pas pouvoir promettre la voie de contournement en 2023. Selon lui, les libéraux manquent de transparence.

En fonction du fait qu’on n’a aucun détail concernant le plan pour nous rendre jusqu’en 2023, je n’ai pas assez d'informations entre les mains pour prendre cet engagement-là. On va s’engager à ce que ce soit fait, on va rendre publics les ententes et tous les éléments du dossier, je pense que c’est ce qu’on doit, d’abord et avant tout, à la population.

Éric Labonté, candidat du Bloc québécois

Le tracé choisi pour la voie de contournement sème toujours la division. Le candidat du Bloc québécois dit donc être prêt à rechercher un consensus chez les résidents de la région, quitte à payer plus pour le projet.

On parle d’environ 5 millions de dollars. On a vu que le gouvernement fédéral est capable d’évaporer de l’argent dans des claquements de doigts. Quand on lui demande d’investir quelques millions de plus pour satisfaire la communauté de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac, je pense que c'est un minimum de respect.

Mathieu Boisvert, candidat du Nouveau Parti démocratique

Le candidat du Nouveau Parti démocratique souhaite aussi écouter la population, sans arriver en roi et maître pour essayer d’imposer sa vision des choses .

Ce qui est important pour le NPDNouveau Parti démocratique , c'est la consultation avec les gens qui sont concernés, les communautés concernées de près par la voie de contournement. Je ne peux pas dire que j’arriverai avec un plan pour aller plus vite, ou quoi que ce soit, mais pour nous, ce qu’on veut faire, [...] c’est d’écouter.

La mairesse de Lac-Mégantic Julie Morin espère quant à elle que le dossier restera prioritaire au-delà de la campagne électorale.

Que cette effervescence, cette volonté d'agir demeure au lendemain de l'élection , parce que le temps passe, et chaque jour qui passe, le train continue de passer aussi , conclut-elle.

Avec les informations de Fanny Geoffrion