Le 12 août 2021, meilleure journée de l'histoire de J’achète un livre québécois

Chaque année, cette organisation mesure l’accélération des ventes dans les librairies indépendantes provoquée par J’achète un livre québécois en comparant les chiffres à la moyenne des quatre semaines précédentes.

Le 12 août dernier, cet effet a été particulièrement fort, car il s’est écoulé 672 % de livres québécois de plus que d'habitude. C’est le plus haut taux enregistré depuis 2014.

C’est énorme comme phénomène , observe Christian Reeves, directeur des ventes et du développement à la BTLF.

Le 12 août 2021 a également été un succès dans les librairies Renaud-Bray et Archambault. Nous avons eu une augmentation des ventes de livres de 43 % par rapport au 12 août 2020 , constate Floriane Claveau, directrice des communications et des partenariats pour les deux enseignes.

Des ventes de romans multipliées par 10

Si tous les types de livres ont profité du 12 août, la littérature québécoise en a particulièrement bénéficié avec une hausse de 888 %, selon les chiffres de Gaspard. La bande dessinée et la littérature jeunesse arrivent ensuite avec 567 % et 482 %.

Quand les libraires disent que c’est Noël en plein été, c’est qu’ils vendent 10 fois les quantités de romans qu’ils vendent d’habitude , souligne Christian Reeves.

Du côté des romans, les trois premières places du palmarès sont occupées par Kukum, de Michel Jean;Haute démolition, de Jean-Philippe Baril Guérard; et La floraison des nénuphars, de Marie-Christine Chartier. Sa parole contre la mienne, de Chrystine Brouillet, et Là où je me terre, de Caroline Dawson, se classent ensuite.

On pourrait croire que les amateurs et amatrices de lecture se précipitent surtout sur les nouveautés, mais ce sont les livres depuis plus d’un an qui voient leurs ventes s’envoler le plus.

Souvent, on dit que les nouveautés attirent le monde, mais c’est beaucoup moins vrai le 12 août , note Christian Reeves.

Un grand cru pour les régions

Et ces bibliophiles diversifient leurs achats, puisque les ventes se sont réparties entre un nombre d’auteurs et d’autrices 79 % plus important que d’habitude.

Comme chaque année, l’effet de l’initiative J’achète un livre québécois s’est particulièrement fait sentir dans la grande région de Québec (873 % de hausse), devant Montréal (+ 775 %) et les régions (+520 %). Dans les régions, c’est vraiment un grand cru cette année , met en avant Christian Reeves.

Ce succès du 12 août 2021 reflète la bonne santé des ventes de livres dans les librairies indépendantes cette année. Depuis le début de la pandémie, il y a eu comme un miracle du côté des librairies indépendantes. Et ça continue en 2021, on est toujours sur cette belle lancée, a-t-il ajouté. La pandémie a beaucoup rapproché les gens de leurs commerces de proximité.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18