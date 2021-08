Les mille et un mystères des morues bleues du Pacifique

La morue-lingue est une espèce répandue le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord et qui se retrouve principalement dans les eaux de la Colombie-Britannique. Si la plupart de ces poissons sont bruns, certains d’entre eux sont bleus et certains chercheurs se demandent pourquoi.

Ce phénomène a piqué la curiosité d’une équipe de chercheurs de l’Institut de biologie marine de l’Université de l’Oregon, qui a tenté de déterminer les raisons de cette couleur bleue, insolite.

Selon le chercheur principal, les résultats de cette étude pourraient tout aussi bien s’appliquer aux morues-lingues qu’on retrouve dans les eaux canadiennes.

L’idée est née alors que le chercheur principal, Aaron Galloway, pratiquait la pêche sous-marine, au large des côtes de l’Oregon.

Après un moment passé sous l’eau, il refait surface avec un poisson bleu électrique. Surpris et curieux, l’écologiste marin s’est mis à chercher plus d’informations au sujet de sa découverte. C'était tellement étonnant qu'en tant que scientifique, j’avais besoin de comprendre ce qui se passait , raconte M. Galloway.

L'écologiste marin Aaron Galloway est à la tête de l'équipe de chercheurs qui s'est penchée sur le phénomène des morues-lingues bleues. Photo : GRACIEUSETÉ ERIK URDAHL.

Tandis qu'une encyclopédie soulevait l’hypothèse de la biliverdine, ce pigment biliaire qui donne sa couleur aux ecchymoses, les récits des pêcheurs rencontrés sur les quais pointaient davantage vers l’alimentation de ces morues.

Chose certaine, bien que l’existence de ces poissons bleus était déjà connue, aucune étude ne permettait, à ce jour, de connaître l'incidence de ce phénomène et les facteurs expliquant la couleur de ces morues.

Monsieur Galloway a rencontré d’autres scientifiques qui venaient tout juste de compléter une étude exhaustive sur la population de morue-lingue, de l’Alaska jusqu'en Basse-Californie. Ces derniers lui ont fourni les données nécessaires afin de compléter son étude.

Des réponses et encore plus de questions

Aaron Galloway et son équipe ont découvert que l’incidence de ce poisson bleu dans la population de morues-lingues varie de 4 % à 25 % selon la région où il se trouve.

De plus, ces poissons seraient généralement plus petits et 80 % d’entre eux sont des femelles.

De façon générale, les poissons bleus vivraient dans des eaux moins profondes. Ils ont également remarqué que ces poissons avaient un plus faible taux d’acides gras, ce qui suggère la présence d’un stress nutritionnel, sans pouvoir toutefois vérifier cette hypothèse.

Monsieur Galloway souhaiterait avoir la chance d’observer ces poissons dans un environnement contrôlé, comme un laboratoire, par exemple. Je serais curieux de voir s’ils changent de couleur si on leur donne une nourriture différente , dit-il.