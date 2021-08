Dans une déclaration-fleuve de 192 pages, la lieutenante Caroline Grenier-Lafontaine et l'inspecteur André Boulanger, suspendus à la suite de l'arrestation du député de Chomedey, défendent leur travail et leur intégrité.

Ils font des allégations troublantes au sujet d'une procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui aurait eu une fixation inappropriée sur l'ancien directeur général de la Sûreté du Québec (SQ), Martin Prud'homme. Ils remettent aussi en question la probité d'autres policiers.

Leurs allégations ont été transmises en 2019 au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), qui tente de faire la lumière sur leur conduite, la façon dont l'enquête a été menée ainsi que la transmission de documents sensibles survenue lors de l'enquête Mâchurer qui portait sur le financement du Parti libéral du Québec.

Selon Caroline Grenier-Lafontaine et André Boulanger, les enquêteurs du BEIBureau des enquêtes indépendantes ne les ont jamais rencontrés pour obtenir leur version des faits. C'est pourquoi ils ont décidé d'écrire une déclaration qui a été déposée devant la Cour supérieure et rendue publique en large partie vendredi.

La vérité va demeurer inconnue

À partir de juin 2017, les hauts gradés Caroline Grenier-Lafontaine et André Boulanger ont réuni une petite équipe d'enquêteurs pour le Projet A, chargé de faire la lumière sur les fuites journalistiques.

L'enquête a mené à l'arrestation, sans accusation, du député de Chomedey Guy Ouellette, le 25 octobre 2017. En juin dernier, l'UPAC s'est excusée pour cette arrestation injustifiée .

Or, Caroline Grenier-Lafontaine et André Boulanger défendent leur enquête. Les tribunaux n'ont jamais pu entendre la vérité sur le Projet A. Tous les éléments de preuve qui auraient pu valider ou invalider les théories ont été détruits […] Maintenant, la vérité ne pourra jamais être connue à ce sujet. Ni par vous ni par quiconque […] Et nous n'endosserons jamais le fardeau que vous voulez nous faire porter de l'avoir sciemment bâclée, dirigée ou entravée.

Ils demandent au DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales de lever leur engagement de confidentialité qui les empêche de dire la vérité au sujet des informations qu'ils détiennent.

Acharnement sur Martin Prud'homme?

Les deux enquêteurs auraient eu une relation difficile avec la procureure-chef adjointe du DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales Betty Laurent, en raison de sa fixation inappropriée au sujet de Martin Prud'homme. Me Laurent aurait affirmé qu'elle le considérait comme un suspect dans l'enquête sur les fuites journalistiques à cause de ses nombreux échanges téléphoniques avec Guy Ouellette, des communications suspectes , selon elle. Il y avait sûrement une règle qu'ils enfreignaient en se parlant , aurait-elle dit.

Me Laurent aurait souhaité que le directeur général de la SQSûreté du Québec de l'époque soit mis sous écoute électronique, ce que les enquêteurs auraient refusé, estimant qu'ils n'avaient pas de preuve pour soutenir pareille opération.

La procureure leur aurait confié que la SQSûreté du Québec l'avait à maintes reprises entravée lors de l'enquête Mâchurer en 2016, et qu'elle tenait Martin Prud'homme pour responsable de cela.

Me Laurent avait un focus si exagéré à l'endroit du DG [directeur général] Martin Prud'homme , qu'André Boulanger en aurait avisé la supérieure de la procureure et qu'une nouvelle conseillère aurait été nommée pour les aider.

Vendredi, le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales a publié un communiqué pour réitérer sa pleine confiance envers Me Laurent, en spécifiant que les allégations des deux policiers suspendus n'ont jamais fait l'objet d'un débat judiciaire et, ce faisant, représentent simplement les prétentions de monsieur Boulanger et de madame Grenier-Lafontaine .

Me Laurent aurait elle-même fait une déclaration au BEIBureau des enquêtes indépendantes qui réfute, précise ou remet ces allégations dans leur contexte .

Des collègues corrompus?

Caroline Grenier-Lafontaine et André Boulanger tirent aussi à boulets rouges sur d'anciens collègues de travail du Projet A, dont ils se méfient.

Ils mettent en doute l'intégrité des sergentes Christine St-Laurent et Julie Dumais qui pourraient, selon eux, avoir transmis des informations sensibles aux ex-policiers Stéphane Bonhomme et Richard Despaties, qui étaient soupçonnés d'être de mèche avec Guy Ouellette.

Caroline Grenier-Lafontaine et André Boulanger s'interrogent aussi sur l'intégrité du lieutenant-détective Louis Dufour, qui pourrait avoir révélé des détails du Projet A à des pairs, selon eux.

La Gendarmerie royale du Canada a mené une enquête sur Mme St-Laurent, mais aucune accusation n'a été portée contre elle ni contre Mme Dumais ou M. Dufour.