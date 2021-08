Ablation des amygdales : le CIUSSS blâmé pour la mort d'une fillette

Le 20 octobre 2017, Jade El Rhaib, six ans, est morte d'une hémorragie découlant de l'ablation des amygdales effectuée huit jours plus tôt à l'hôpital de Chicoutimi. Après avoir pris connaissance du rapport du coroner, la famille a intenté une poursuite judiciaire contre le médecin spécialiste Michel Harvey.

En parallèle, elle a porté plainte au Protecteur du citoyen contre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean puisqu’elle était insatisfaite des conclusions du commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Jade El Rhainds avait 6 ans lorsqu'elle est décédée des suites de complications liées à une opération pour retirer les amygdales. Photo : Avec l'autorisation de Marie-Claude Gauthier

Le Protecteur du citoyen donne raison à la famille sur plusieurs points. Il estime que le suivi postopératoire offert par l'établissement s'avère insuffisant.

Il recommande qu'un membre du personnel infirmier de chirurgie ou de la clinique ORL puisse être joint afin d'assurer un suivi postopératoire sécuritaire et que les coordonnées devraient être indiquées sur la fiche info-usagers.

La famille a obtenu une copie du rapport le 13 août dernier. Si j'avais eu quelqu'un... Le papier qu'ils m'ont donné, j'y avais référence à tout bout de champ. Je me disais bon bien, je suis correct, je fais ce qu'il faut. Si la documentation ne mentionne pas tout, bien cette personne-là va pouvoir fournir le reste des informations , mentionne Marie-Claude Gauthier, la mère de la petite Jade.

L’avocate de la famille, Geneviève Piché, croit qu’il est urgent que les suggestions de l'ombudsman soient appliquées.

Il y a quand même une variété de fiches postopératoires, donc ce n'est pas uniformisé. Que cet aspect-là soit inclus et que ce soit comme ça pour tous les patients, je pense que c'est important , explique l’avocate.

Quatre jours avant le décès, la fillette a passé une nuit en observation à l'urgence de l'hôpital.

Le lendemain matin, aux premières visites, ils nous ont libérés, alors que la situation de ma fille n'était pas stabilisée. Le lendemain, je retournais chez l'ORL (oto-rhino-laryngologiste) en externe , se rappelle la mère.

Méthodes à revoir au triage

Pour ce qui est du triage à l'urgence, le Protecteur du citoyen souligne qu'une évaluation complète devrait être faite pour déterminer le type de douleur, sa localisation, les facteurs qui entrent en ligne de compte ainsi que d’analyser les signes vitaux et les symptômes. Il soutient qu’aucun de ces éléments ne figurait au dossier de Jade El Rhaib.

Le rapport souligne aussi des lacunes dans la façon de mesurer la température de l'enfant et dans la description des sécrétions.

Ils n'ont pas porté beaucoup d'attention à la douleur. Souvent, on va à l'hôpital : "Décrivez-moi votre douleur de 1 à 10". On n'a jamais demandé ça à ma fille à l'hôpital , se désole Marie-Claude Gauthier.

Tous ces éléments-là qui sont colligés par les infirmières aux triages sont vraiment importants pour pouvoir identifier tous les signaux d'alarme qui vont être interprétés par les médecins par la suite , ajoute l’avocate Geneviève Piché.

Marie-Claude Gauthier est la mère de Jade El Rhaib, morte en 2017 à la suite d'une opération. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

L'avocate n'a pas l'intention de recommander à la famille d'inclure l'établissement dans la poursuite au civil d'un million de dollars intentée contre l'oto-rhino-laryngologiste.

Il faut comprendre que lorsqu'on poursuit, on a besoin de trois éléments en responsabilité médicale. On doit prouver une faute, prouver des dommages et un lien entre les deux. Puis essentiellement, c'est une poursuite du fait qu'on n'aurait pas dû faire cette chirurgie-là parce que le consentement de nos clients n'était pas libre et éclairé , précise Geneviève Piché.